新华社华盛顿4月27日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心27日发布已完成新冠疫苗接种群体戴口罩的最新指导方案，称这些群体可以在无需戴口罩的情况下进行更多室内室外活动。

根据指导方案，已完成疫苗接种的群体在户外聚会或户外活动时无需戴口罩，除某些人群拥挤的场所外；与其他已完成疫苗接种的群体或与来自另一户家庭未接种疫苗的群体在室内小规模聚会时，无需戴口罩或保持6英尺（约1.8米）社交距离；在美国境内出行时，出行前后无需进行新冠病毒检测，出行后也无需自我隔离；在国际旅行前无需进行新冠病毒检测，除非目的国有相关要求。

指导方案同时建议，已完成疫苗接种的群体在室内公共场所、与超过一户其他家庭未接种疫苗的群体在室内聚会等应继续戴口罩，并且避免参加大型室内活动。

目前，美国有3款获批紧急使用的新冠疫苗，分别是美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗，美国莫德纳公司与美国国家过敏症和传染病研究所合作研发的新冠疫苗，以及美国强生公司旗下杨森制药公司研发的新冠疫苗。前两款为两剂接种，第三款为单剂接种。美疾控中心将“完成疫苗接种”定义为接种辉瑞或莫德纳疫苗第二剂14天后，或接种单剂强生疫苗14天后。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇此前在接受美国有线电视新闻网采访时表示，即使在接种新冠疫苗后，美国人仍应继续戴口罩、保持社交距离，因为他们仍然可以把新冠病毒传染给他人。

世界卫生组织也曾表示，目前尚不清楚接种新冠疫苗能在多大程度上防止被感染和将病毒传染给他人。为了保护他人的安全，世卫组织建议人们继续与他人保持至少1米的距离，咳嗽时遮挡口鼻或打喷嚏时用肘部遮掩，勤洗手并戴口罩，特别是在封闭、拥挤或通风不良的空间内。

美疾控中心网站最新数据显示，截至27日，全美各地新冠疫苗接种数量超过2.3亿剂，完成疫苗接种的人数超过9600万，占人口总数的约29.1%。

(责编：崔越、刘洁妍)