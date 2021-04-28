人民网北京4月28日电 （记者强薇）4月28日，亚洲开发银行发布了《2021年亚洲发展展望》，表示随着全球经济复苏及新冠疫苗接种工作取得初步进展，今年亚洲发展中经济体的增速有望反弹至7.3%。中国经济增速将在2021年达到8.1%。

《2021年亚洲发展展望》预测称，中国经济增速将从2020年的2.3%大幅上涨至2021年的8.1%，并在2022年回归至5.5%。

亚行驻中国代表处首席代表冯幽兰（Yolanda Fernandez Lommen）表示，在出口强劲、居民消费逐步恢复的推动下，中国经济继续强劲复苏。就业形势改善、消费者信心恢复以及居民被压抑的消费需求得到释放，这些因素将共同推动经济复苏。

亚洲发展中经济体在2020年经济收缩0.2%后，今年有望迎来复苏，2022年预计将放缓至5.3%。

亚行首席经济学家泽田康幸表示，亚洲发展中经济体的增长势头越来越强劲，但新一轮的新冠肺炎疫情暴发对经济复苏构成了威胁。该地区各经济体的复苏之路各不相同，它们的复苏轨迹取决于其国内疫情的严重程度、推行疫苗接种计划的速度及从全球复苏中受益的程度。

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