人民网曼谷4月28日电 （记者孙广勇）4月27日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院举办了第八届泰东北中国舞蹈大赛暨第九届校园中文歌手大赛网络颁奖仪式。

玛哈沙拉坎大学艺术与文化科学学院院长素帕差教授（Mr. Supachai）在致辞中表示，文化是联系中泰两国人民感情和友爱的重要纽带。中国舞蹈与中文歌曲反映了中国文化的多样性。希望校园中文歌手大赛和中国舞蹈大赛项目不仅能够激发学生学习中文的热情，促进和发展学生的潜力，而且能增进文化的交流。

玛哈沙拉坎大学孔子学院泰方院长宋杰在致辞中表示，玛哈沙拉坎大学孔子学院非常重视文化交流。这次通过网络举办校园中文歌手大赛和中国舞蹈大赛得到泰东北广大学生的关注。大赛不仅让选手增长知识，体验中国传统文化，重要的是为广大汉语学习者提供了展示自己的舞台。

玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东在致辞中表示，说好中国话、唱好中文歌、学跳中国舞蹈已经成为当下泰国青少年学习汉语的一种时尚而历久弥新。通过大赛的历练，选手们不仅收获了喜悦与快乐，而且积累了宝贵的经验。希望他们不断地努力，将来成为中泰两国语言文化交流的使者。

第八届泰东北中国舞蹈大赛和第九届校园中文歌手大赛由玛哈沙拉坎大学孔子学院主办，于1月25日至2月26日通过网络视频作品征集，大赛组委会统一邀请专家评委评审的方式举行。

第八届泰东北中国舞蹈大赛分少年组、青年组，共征集39个作品，224人参赛。经由广西民族大学艺术学院李飞锐副教授组成的评审小组评定，评选出各参赛组一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。最终，黎逸市政府绿竹寺学校（Tessaban Wat Weruwan School）的作品《千手观音》获得少年组一等奖；博拉布中学（Borabu School）的作品《霍元甲》获得青年组一等奖。

第九届校园中文歌手大赛分为幼儿园及小学组、高中组和大学组，共征集86个作品，107人参赛。经由广西教育学院艺术系主任刘明华教授、博士组成的评审小组评定，评选出各参赛组一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。最终，文飞仙（Natticha Wrapimrat）凭歌曲《喜欢你》获得幼儿园及小学组一等奖；帕怒查妲·梦迪（Panuchda Mungdee）凭歌曲《勇气》获得中学组一等奖；李哲善（Akanat Wirit）凭歌曲《霍元甲》获得大学组一等奖。

获奖选手范婷婷在赛后表示，这次舞蹈比赛，让我有机会展示自己鲜为人知的舞蹈技能。我其实非常担心自己做得不好，但是，有老师和朋友的鼓励，我最终克服了自己的恐惧心理，报名参加了比赛。

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