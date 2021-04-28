新华社北京4月27日电 全国人大常委会委员长栗战书27日在北京人民大会堂以视频方式同委内瑞拉全国代表大会主席罗德里格斯举行会谈。

栗战书说，中国和委内瑞拉是相互信赖的好朋友、好伙伴。习近平主席同马杜罗总统保持密切沟通，就双边关系、抗疫合作等达成重要共识，为新形势下中委关系发展指明了方向。中委全面战略伙伴关系保持高水平运行，取得丰硕成果。双方在涉及彼此核心利益问题上相互支持，有效维护各自国家主权、民族尊严和发展权利。中方愿同委方一道，落实两国元首共识，通过多种方式保持各层级往来，加强政策协调和经验交流，推动共建“一带一路”，平稳推进各领域务实合作，继续深化文化、教育、科技等领域交流，加强疫情防控合作，不断发展和深化中委全面战略伙伴关系。

栗战书指出，无论国际和地区形势如何变化，中方坚持同委方团结合作的方针不变，支持委内瑞拉人民探索符合自身国情发展道路的原则不变。中方赞赏委政府和全代会在涉台、涉港、涉疆、涉藏等涉及中国核心利益和重大关切问题上给予的坚定支持。中方始终从战略高度和长远角度看待同拉美关系，将继续同拉美国家一道，推动实现中拉合作优化升级、创新发展，共同建设新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，构建中拉命运共同体。

栗战书强调，立法机构交往是中委全面战略伙伴关系的重要组成部分。中国全国人大愿同委内瑞拉全代会加强交流合作，推动落实两国领导人达成的重要共识和双边合作协议。一是加强各层级合作，推动各专门委员会和友好小组对口交流。二是及时批准、修订或出台有利于双边关系发展的法律文件，为推动共建“一带一路”和各领域务实合作提供法律支持。三是相互学习借鉴立法、监督和治国理政经验，促进共同发展。

罗德里格斯说，祝贺中国共产党成立100周年。委中两国和两国人民友谊深厚。在共同抗击疫情中，感谢中方对委内瑞拉的重要支持和帮助。委坚定支持中国捍卫国家主权、安全和发展利益，反对任何干涉中国内政的行为。委内瑞拉全代会愿加强同中国全国人大的交往与合作，为促进两国全面战略伙伴关系发展作出贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 02 版）

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