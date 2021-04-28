新华社北京4月27日电 4月27日，国家主席习近平就伊拉克医院火灾事故，造成重大人员伤亡向伊拉克总统巴尔哈姆致慰问电，代表中国政府和中国人民，对遇难者表示深切的哀悼，向遇难者家属和伤者致以诚挚的慰问。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 01 版）

(责编：高歌、刘叶婷)