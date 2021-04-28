人民网华盛顿4月27日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间4月27日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊32166067例，死亡573274例。与此前一天相比，美国新增确诊43593例，新增死亡632例。

美国疾控中心27日更新了新冠疫情防控指南，放宽了户外戴口罩的要求，特别是已经完全接种疫苗的人们在户外大多数情况下无需戴口罩。新指南指出，已经完全接种疫苗的人们，在户外参加小型聚会、运动、出行的时候，无需佩戴口罩。但在参加人群聚集的活动时，已经完全接种疫苗的人们仍需佩戴口罩，例如看演出或参加体育赛事的时候。

美国疾控中心主任瓦伦斯基表示，越来越多数据显示，大多数病毒传播是在室内发生，而非室外。在许多研究中，只有不到10%的感染发生在室外。她说，室内环境下传播风险较室外增加了近20倍；与此同时，美国18岁以上的人群中已有37%完全接种了新冠疫苗，美国感染率正在下降，这促使美国疾控中心改变了疫情防控指南。

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