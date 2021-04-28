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塞浦路斯问题“5+1”非正式会晤在日内瓦拉开帷幕

2021年04月28日08:21 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦4月27日电（记者陈俊侠 徐驰）应联合国秘书长古特雷斯邀请，塞浦路斯问题有关各方27日在瑞士日内瓦开始为期3天的“5+1”非正式会晤。

　　联合国秘书长发言人迪雅里克当天在联合国日内瓦办事处举行的媒体吹风会上表示，此次会晤的目的是确定各方在可预见的未来是否有通过谈判达成持久解决方案的共同立场。

　　迪雅里克说，联合国秘书长塞浦路斯问题特使卢特代表古特雷斯在会前已与各方沟通数月，古特雷斯鼓励各方开诚布公地参与对话。

　　除古特雷斯外，参加此次非正式会晤的还有塞浦路斯希腊族领导人阿纳斯塔夏季斯、塞浦路斯土耳其族领导人塔塔尔、土耳其外长恰武什奥卢、希腊外长登迪亚斯和英国外交大臣拉布。

　　1960年，塞浦路斯摆脱英国殖民统治宣布独立，并确定由英国、希腊和土耳其三国保证塞浦路斯的独立与安全。1974年7月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊族军官策动军事政变，试图推进塞希合并运动。土耳其以保护当地土族居民为由出兵干预，并控制了塞北部约占全岛三分之一的区域。1983年，土族宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，仅得到土耳其一国承认。联合国方面在塞岛长期驻有维和部队，并一再斡旋希土两族领导人进行统一谈判。

(责编：崔越、刘洁妍)

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