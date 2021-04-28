新华社雅温得4月27日电（记者乔本孝）恩贾梅纳消息：乍得军事过渡委员会主席穆罕默德·伊德里斯·代比27日发表任职以来首次电视讲话，呼吁民众团结一致、共渡难关，并表示乍得将继续打击恐怖主义，履行国际义务。

穆罕默德·代比说，鉴于国民议会议长放弃了总统空缺时继任的宪法权利，军事过渡委员会临危成立，该委员会成立的唯一目的是确保国家主权和维护国家安全。他表示，计划在过渡期内举行全国包容性对话，任何事关国家利益的事项都可纳入对话中。政府将宣布对话的具体时间表。

他表示，将由日前任命的过渡政府总理组建一个有利于全国和解的过渡政府，由即将建立的过渡期立法机构——过渡国家委员会制订新宪法，过渡国家委员会的委员将来自全国各地和社会各界。

穆罕默德·代比还在讲话中对支持乍得实现平稳过渡的国际伙伴表示感谢，并强调乍得需要国内和国际的共同支持才能应对挑战。

当天上午，乍得部分反对党和公民社会组织在首都恩贾梅纳和第二大城市蒙杜举行抗议活动。据媒体报道，乍得军警驱散了抗议人群，冲突造成5人死亡。另据媒体报道，乍得西部湖省27日早上发生恐怖袭击事件，30多名恐怖分子被军方打死，另有12名乍得士兵死亡。

乍得军方20日宣布，总统代比在前线指挥军队与反政府武装作战时负伤，于20日去世。乍得军方当天宣布解散国民议会和政府，成立军事过渡委员会，由代比的儿子穆罕默德·代比领导。23日，乍得为代比举行葬礼，非洲多国领导人和法国总统马克龙等出席。这些领导人一致同意，乍得在军事过渡委员会领导下过渡，有利于地区稳定。

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