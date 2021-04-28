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美国人口3.31亿 增幅创大萧条以来新低

2021年04月28日08:19 | 来源：新华网
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　　美国普查局26日发布的最新人口普查结果显示，美国2020年有3.31亿人口，比2010年增加7.4%，为20世纪30年代经济大萧条以来最低增幅。

　　随着人口比例发生变化，美国十几个州在国会众议院拥有的席位数目将有所增减，或影响共和党和民主党在众议院的力量对比。

　　【最低增幅】

　　美国每十年开展一次人口普查。2020年普查结果显示，美国人口为331449281人。据法新社报道，相比2000年至2010年9.7%的人口增幅，2010年至2020年的人口增幅显著降低。

　　研究人员认为，2008年金融危机是过去10年美国人口增幅降低的重要原因。受那场危机影响，美国出生率降低，不少墨西哥移民返回家乡。另外，美国前总统唐纳德·特朗普大幅收紧移民政策也对美国人口变化产生相当大影响。

　　受经济大萧条影响，美国1930年至1940年人口增幅为7.3%。

　　受新冠疫情影响，美国2020年人口普查结果发布时间推迟了几个月。

　　【就差89人】

　　美国每次人口普查后，会依据最新人口比例重新分配国会众议院席位。众议院有435个席位，按各州人口比例分配，每州至少一席。

　　纽约州2020年人口增加超过4%，但由于增幅不及其他一些州，明年将失去一个众议院席位。

　　人口普查技术专家克丽丝廷·科斯拉普说，模拟计算结果显示，如果其他州人口没有增加，纽约州人口仅增加89人，就可以保住目前在众议院的全部27个席位。

　　除纽约州，加利福尼亚州、伊利诺伊州等5个州也将各失去一个众议院席位。其中，人口最多的加州为170年来首次失去众议院席位。

　　得克萨斯州将新增两个众议院席位，佛罗里达州、北卡罗来纳州等5个州将各新增一席。

　　明年中期选举期间，共和党仅需增加5个席位即可掌控众议院。据路透社报道，得州和佛州有共和党大本营之称，如今在众议院新增的席位极有可能落入共和党囊中，进而改变共和党与民主党在国会的实力对比。（欧飒）

(责编：崔越、刘洁妍)

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