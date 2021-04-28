图①：柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒。

图②：美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯。

图③：中马文化交流协会会长、马尔代夫前驻华大使莫芮德。

图④：斯中经济政策和双边关系促进会总裁卢瑟曼·斯里瓦德纳。

资料图片

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目。图为中老铁路班纳汉湄公河特大桥。

新华社发

在中国共产党领导下，中国以实际行动践行人类命运共同体理念，坚定维护多边主义，与世界各国分享发展经验，共享合作成果，获得国际社会的广泛认同。接受本报记者采访的多名国际人士表示，中国共产党不仅带领中国人民取得了杰出的发展成就，也为人类的可持续发展作出不可磨灭的贡献

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒——

为发展中国家执政党提供有益借鉴

本报记者 赵益普

“从1921年到2021年，中国共产党已走过百年历程。历史证明，中国共产党是最适合中国的执政党，也是世界范围内一个伟大的政党。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒日前在接受本报记者专访时表示，在中国共产党的领导下，中国在过去百年里实现了国家独立、民族振兴，成为全球最有影响力的大国之一。“中国共产党的蓬勃壮大，不仅是中国之幸，也是世界之幸。”

从上世纪八九十年代开始，谢莫尼勒几乎每年都要赴中国考察或参会，见证了改革开放给中国带来的巨大变化。“一栋栋高楼拔地而起，一座座大桥飞架南北，一些城市的变化称得上日新月异。”谢莫尼勒表示，中国特色社会主义制度是中国共产党凝聚集体智慧，经过百年探索，走出的适合中国社会、符合中国国情的发展道路，中国当前的发展成就是最好的证明。

在谢莫尼勒看来，中国共产党有许多值得其他发展中国家政党学习研究之处。首先，中国共产党执政为民、严惩腐败。“十八大以来，中国共产党严厉惩治贪污腐败，杜绝懒政庸政怠政，取得了良好的效果。”他指出，“官员不作为和贪污腐败是很多政党积重难返的弊病，中国共产党的做法具有借鉴意义。”

其次，中国共产党坚持实事求是、注重调查研究、重视队伍建设。“我认识的中共党员大都务实乐观、思维活跃、积极主动、大局意识强，他们毫不动摇地贯彻党中央的部署，在具体工作中遵循实事求是的原则。这些优点值得柬埔寨人民党党员学习，这也是近年来柬中积极开展政党合作的原因。”

中国共产党十分重视政党交流，同发展中国家政党在平等基础上开展合作。“中国共产党正在引领国际社会合作与进步，近年来提出的构建人类命运共同体理念得到了越来越多国家和民众的认同。”谢莫尼勒表示，在中国共产党的推动下，中国与许多国家在各领域的合作日益加强，政党合作顺利开展。

因工作原因，谢莫尼勒经常深入柬埔寨乡村，参与当地扶贫工作。“随着中国共产党和柬埔寨人民党加强合作，我们得到了很多学习中国扶贫举措和经验的机会，中国扶贫经验正在柬埔寨开花结果。”他说，“中国共产党毫无保留地和柬埔寨分享扶贫经验，让我深受感动。”

“中国共产党不仅带领中国人民取得了杰出的发展成就，而且为发展中国家执政党提供了有益借鉴。”谢莫尼勒表示，“在历史长河中，中国共产党注定是一颗耀眼的明星。”

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯——

全心全意的实际行动赢得尊重

本报记者 尚凯元

“中国共产党将改善民生、增进人民福祉作为工作的首要任务并取得重大成就。”美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯日前在接受采访中表示，中国共产党得到了中国人民的拥护和强大支持，这一点显而易见，“西方的民调也不得不承认”。

“大部分支持中国的人士都能理解中国共产党在中国发展中发挥的作用。”琼斯曾在美国农业部研究生院学习中文，从事美中关系议题研究已近30年，对于中国共产党带领中华民族从站起来、富起来到强起来的历史脉络十分熟悉——“红军长征长期以来被美国评论界认为是了不起的成就”“抗日战争和解放战争清楚地表明，中国共产党代表的是最广大人民的根本利益”“中共十一届三中全会开启了改革开放进程，自那时起，中国共产党在现代化征程中取得了许多伟大成就”……

中国共产党要始终得到人民拥护和支持，必须始终牢记初心和使命。在琼斯看来，通常在一国经济发展和人民生活逐渐富裕的情况下，会出现一种“镀金时代”现象，主要表现为人们往往更关心自己的福祉，而漠视他人的利益。针对这一问题，中国共产党勇于推进自我革命、开展反腐行动。

脱贫攻坚战的全面胜利是中国共产党在现代化征程中取得的又一项伟大成就。琼斯认为，习近平新时代中国特色社会主义思想的最显著特征就是关注并改善民生，“在这一思想的指引下，中国在国际舞台上的角色日益耀眼”。

琼斯始终关注共建“一带一路”的进展，曾参与《全球策略信息》杂志题为《从新丝绸之路到世界大陆桥》报告的撰写工作。在他看来，“一带一路”倡议的提出，是推动广大发展中国家走上经济发展之路的重要事件，被史学界誉为“世界历史的重要转折”。琼斯指出，贫困问题长期制约第三世界国家的工业化进程，而中国在推动第三世界国家减贫事业中发挥了重要作用，“中国全心全意的实际行动也赢得了这些国家人民的尊重”。

琼斯表示，共建“一带一路”、推进脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情等行动表明，中国的历史性创造对于当下遭受疫情创伤的世界是有益的。当前，抗击疫情仍然是全球的共同关切。琼斯认为，中国在抗疫斗争中的表现非常科学，并且提出了构建人类卫生健康共同体的倡议，中国有能力在其中发挥重要作用。

中马文化交流协会会长、马尔代夫前驻华大使莫芮德——

一带一路倡议关注世界整体发展

本报记者 朱玥颖 屈 佩

“祝贺中国共产党成立100周年！”访谈伊始，中国—马尔代夫文化交流协会会长、马尔代夫前驻华大使莫芮德表达了衷心的祝福。

莫芮德能说一口流利的中文，自上世纪七八十年代起经常访问中国，见证了中国快速发展的历程。他感慨道：“改革开放以来，中国取得了令人难以置信的成就。这背后，离不开中国共产党的坚强领导、以人为本的执政理念，以及中国几千年悠久历史文化所孕育的价值观念。”

2012年，莫芮德出任马尔代夫驻华大使，有机会更加全面地了解中国。莫芮德表示：“我非常欣赏中国的发展战略，比如脱贫攻坚，为实现联合国2030年可持续发展议程目标所作的努力等。中国制定发展战略的根本出发点是为了人民，始终坚持以人为本，并真正为人类的发展作出了贡献。”在莫芮德看来，中国提出的中国梦，可以说是人民梦——中国梦不局限于某个个人或群体，而是为了全体中国人民。为此，必须要坚持以人为本，实现人民对美好生活的向往，这一发展理念是很多国家所不具有的。

马尔代夫是海上丝绸之路的重要节点，也是共建“一带一路”的紧密伙伴和支持者。近年来，通过共建“一带一路”，中国和马尔代夫在基础设施、经贸合作、人文交流等领域合作取得长足发展。莫芮德表示，“一带一路”倡议帮助其他国家共享发展机遇，关注世界的整体发展，“进入21世纪以来，很少有国家像中国这样以全世界的共同利益为己任”。

历史上，马尔代夫曾遭受殖民侵略，1965年才实现独立。1972年，中国和马尔代夫建交时，马尔代夫是世界最不发达国家之一。“两国建交时，中国为我们援建了一批住房，切实解决了我们的难题。可以说，中国是第一个真正关注马尔代夫民生的国家。”如今，凭借着蓝天白云、椰林树影、水清沙幼，马尔代夫已成为全球最著名的旅游度假胜地之一。莫芮德表示，中国一直坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等。马尔代夫人口约50万，马中友好合作关系始终健康稳定发展，并取得了丰硕成果。“我认为这是一个非常好的案例，充分展示了中国不干涉别国内政的外交原则。”莫芮德说，“明年我们将迎来马中建交50周年，相信两国关系会更加巩固。”

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。“国家之间的交往，归根结底是人民之间的交流、文化上的相互理解，这也是我2016年创立中国—马尔代夫文化交流协会的初衷。”莫芮德表示，希望能继续与中国加强多层面的交往，在共建“一带一路”框架下，马中两国可以推动更多文化和人员交流，让两国深层次的交往惠及更多民众。

斯中经济政策和双边关系促进会总裁卢瑟曼·斯里瓦德纳——

以实际行动践行和维护多边主义

本报记者 胡博峰

“无论是基础设施建设、物流运输，还是科技创新、国计民生，中国都在以不可思议的速度发展，让每一位来到这里的外国人感到震撼。”日前，斯里兰卡—中国经济政策和双边关系促进会总裁卢瑟曼·斯里瓦德纳在接受本报记者采访时由衷地感慨。他回忆说，上世纪80年代初，他首次访问中国，“那时，中国还没有今日鳞次栉比的高楼大厦，街道也没有现在宽阔。”在中国共产党的领导下，今天的中国已发生了天翻地覆的变化。

改革开放以来，中国共产党带领人民群众不断解放和发展社会生产力，中国国内生产总值年均实际增长超过9%，占世界生产总值的比重由1.8%上升到15%以上，对世界经济增长的贡献率连续多年超过30%。斯里瓦德纳表示，中国经济社会取得的发展成就，充分证明了中国共产党领导的中国特色社会主义制度的成功。“中国共产党坚持以人民为中心，不断实现人民对美好生活的向往。”他说，“包括斯里兰卡在内的发展中国家，在努力走出一条独立自主的繁荣发展之路的探索中，可以多从中国经验、中国智慧、中国道路中汲取灵感和养分。”

说着，斯里瓦德纳拿出了珍藏的《习近平谈治国理政》第三卷，他表示：“我通读了三卷的英文版，深刻领会了习近平总书记治国理政的指导原则、理论架构和施政特点，这是中国共产党领导中国各族人民攻坚克难、砥砺前行伟大实践的教科书，是为世界谋大同、推动构建人类命运共同体的教科书，也是世界上所有希望走上快速发展道路的国家的参考书。”

当今世界，恃强凌弱、冷战思维和单边主义沉渣泛起，对世界和平稳定、可持续发展带来冲击。与之形成鲜明对比的是，中国坚持走和平发展道路，大力倡导植根于中华民族精神血脉中的“和而不同”“美美与共”等文化理念，成为推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。斯里瓦德纳对记者说，中国以实际行动践行和维护多边主义，为实现人类可持续发展作出了不可磨灭的贡献，“这是任何国家、任何人都无法抹杀的”。

“多年来，我与很多中国共产党党员打过交道，无论是官员、学者，还是普通人，他们普遍严守纪律、言出必行、精诚合作，给我留下深刻印象，也是我致力于发展与中国友好关系的动力。”对于个别西方国家和媒体针对中国和中国共产党的抹黑造谣，斯里瓦德纳感到愤怒：“人类历史上，还没有哪个国家能在如此短的时间内，在如此广袤和人口众多的土地上，实现消除绝对贫困的目标，这不正是对那些歪曲、抹黑中国发展的人最有力的回击吗？”

“我要把赞美献给中国和中国共产党的所有基层工作者。”在采访的最后，年近七旬的斯里瓦德纳动情地说，“在中国共产党成立百年的历史性时刻，作为一名有幸见证其光荣成长的普通外国人，我衷心祝愿伟大的中国共产党和伟大的中国人民继续阔步向前，让国际社会共享发展红利。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)