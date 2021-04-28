张梦旭

近日，美国白人警察德雷克·肖万被控杀害非洲裔男子乔治·弗洛伊德一案迎来最终判决结果。法官判定肖万谋杀3项罪名全部成立，最高可面临40年监禁。许多美国民众认为，近期各地仍不断发生的警察暴力致少数族裔死亡事件表明，美国距离彻底消除种族主义痼疾还有漫长的路要走。

事实上，在持续3周多的法庭辩论中，控辩双方争辩的焦点更多集中在警察执法中的技术性问题上，对种族问题则轻描淡写。美国乔治敦大学研究刑法和种族关系的教授保罗·巴特勒指出，在美国公众意识里，弗洛伊德案与种族问题息息相关。“但讽刺的是，种族问题没有成为审判依据。”

在种族主义问题上，美国社会一向缺少足够共识，当下还呈现出更加明显的分歧。《今日美国报》和益普索集团的民调显示，64%的非洲裔受访者认为弗洛伊德死于谋杀，而持此观点的白人受访者仅占28%。有媒体分析认为，美国种族主义问题的根源在于，美国很多人不愿全面反思其奴役非洲裔的历史，也不愿从根本上反思并摒弃白人至上主义。

“在种族问题上，美国是一个自相矛盾的国家。内战结束约156年后，这个国家仍无法弥补其奴隶制的‘原罪’”，《美国新闻与世界报道》如是评论。位于亚特兰大的非洲裔民权运动领袖马丁·路德·金国家历史遗址，记录着上世纪五六十年代美国一系列种族歧视事件，如今仍令人唏嘘不已：在种族隔离盛行的年代，亚拉巴马州的非洲裔乘客因拒绝给白人让座而被警察逮捕，并被控违反公共汽车种族隔离法律；阿肯色州州长调动州国民警卫队包围校园，只为阻止非洲裔学生进入白人学校上课……

不久前，美国非洲裔小学生在南卡罗来纳州摘棉花时被老师教唱《奴隶歌》，引发学生家长的强烈批评。有家长表示，眼前一幕幕“无法不让人联想到奴隶制重现”。

大量事实表明，虽然1964年美国《民权法案》废除了种族隔离制度，但横亘在人们心中的种族鸿沟始终难以根除。《美国新闻与世界报道》公布的一份报告显示，美国在种族平等方面排名倒数第十位。加州大学洛杉矶分校研究非洲裔和印第安人问题的学者凯尔·梅斯指出，美国从根本上来说是一个种族主义社会，种族主义是这个国家难以磨灭的一部分。

马丁·路德·金国家历史遗址的入园位置，设有一处名为“永恒之火”的参观点——圆台上，一盆火静静燃烧，台基铭牌上刻有寄托种族平等理想的文字：梦想继续，遗产永存。面对这团火，美国民众当问：梦想如何实现，还要等待多久？

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)