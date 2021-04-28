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减税降费  激发活力

古巴出台措施促进农业生产

本报驻墨西哥记者  刘旭霞
2021年04月28日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　古巴政府近日推出了一系列发展农业新措施，旨在促进国内农产品生产，改善当前的食品短缺局面。

　　古巴目前近80%的食品依赖进口。古巴拉美通讯社报道说，美国在疫情期间加剧了对古封锁，对古巴物资供应和粮食安全造成巨大影响。作为古巴主要外汇收入来源之一的旅游业严重受挫，外汇收入锐减，进一步加剧了粮食等物资不足困境。

　　为应对物资短缺问题，古巴政府此前宣布配给供应部分生活必需品，按月凭票定量供应鸡蛋、大米、豆类和香肠。2020年7月，古巴政府通过一项“社会经济战略”，其中包括努力推动实现食品自给。政府相关举措保障了生活物资的公平分配，但农业生产能力不足的问题依然未得到明显改善。

　　古巴政府认为，需出台发展农业新措施，从根本上解决导致农业生产效率低下的结构、组织、生产以及经济社会等各方面问题，扩大农业生产力，实现粮食自给。

　　为确保新措施的科学性与合理性，古巴政府成立了多个工作小组，在全国各省与生产者直接沟通交流。最终，提出63项促进农产品生产的新措施，主要包括降低农业生产水电费用以及生产物资和服务的价格；下调个人所得税；允许农民完成政府相关收购指标后自由出售部分产品，包括牛肉和奶制品；完善农业信贷担保机制等。

　　古巴副总理塔皮亚·丰塞卡指出，古巴土地使用和开发存在较大潜力。古巴现拥有超过1040万公顷土地，其中约640万公顷可作为农业用地。目前耕种面积为312万公顷，不到农业用地面积的一半。古巴农业部长伊达尔·佩雷斯表示，政府将发布支持商业化政策实施的法律法规，生产者在保障国家订单的前提下，可以进行农产品自由销售，直接与其他供应商签订农业投入和农业机械合同。政府还将对农业合作社制度进行调整，以提高生产力。

　　古巴国家主席迪亚斯—卡内尔表示，新措施实施的短期目标是消除生产障碍，提高粮食产量，让人民自主获得更多食物，相关措施在逐步实施过程中还将根据实际情况进行调整。

　　古巴经济学家何塞·波索表示，政府措施将对农业生产的中间环节进行改革，并通过减税降费提高生产效率，将在一定程度上激发古巴农业生产的活力。

　　（本报墨西哥城4月27日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 16 版）
(责编：郝江震、白宇)

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