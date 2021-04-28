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柏林谨慎重启文化生活（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻德国记者  李  强
2021年04月28日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　3月中旬以来，德国首都柏林博物馆、画廊、剧院等公共文化场所陆续开门迎客。在德国历史博物馆，一场虚拟现实（VR）特展正在举行。进场观众需保持安全距离并佩戴口罩，体验过后，工作人员会将VR头盔外壳仔细擦拭，放进消毒柜里消毒。展厅里可触摸展品旁都放有一个消毒巾盒，每个参观者触碰体验后都会将触碰位置仔细擦拭干净，以方便下一位参观者。

　　近日，柏林爱乐乐团、柏林歌舞团剧院、柏林国家歌剧院等8家德国知名文艺演出机构，在柏林市政府牵头下开展了一场活动。观众在持有12小时内核酸阴性证明、佩戴口罩并保持安全距离的前提下，可以现场观看演出。这也是近半年来柏林首次举行现场文艺演出。柏林歌舞团剧院的350张演出票在4分钟内即告售罄。在柏林爱乐音乐厅，约1000名观众聆听了柴可夫斯基和拉赫玛尼诺夫的作品。演出结束后，全体观众起立并长时间鼓掌致敬，表达了对这场久违而特别的音乐会的赞赏。

　　目前，柏林市政府正在跟踪演出人员和观众的后续健康状况，以评估未来现场演出的可行性。“柏林以充满艺术活力为荣，这是柏林向大众发出的信号：文化生活仍然至关重要。”当地媒体如此评价。

　　疫情发生以来，柏林的餐馆、商店、演出场所等都先后关闭，唯独书店和超市、药店、加油站一起被列为“生活必需设施”，大门始终敞开。在柏林夏洛滕堡区的胡根杜贝尔书店，三层店面里随处可见戴着口罩的读者，大家都在认真选择读物。儿童读物、烹饪和手工制作等主题的书籍成为畅销书籍。根据德国书业协会的数据，今年3月图书销量相比去年同期增长了近50%。

　　为缓解文化场所因疫情面临的经济压力，德国和柏林市政府已经先后出台三轮救助措施，向文化机构以及文化行业自由职业者提供经济补贴，引入短时工作制，助其渡过难关。

　　德国联邦政府文化和媒体事务专员格吕特斯对此表示：“我们将确保基础设施的安全，同时为文化部门的每个人创造就业机会和乐观前景。”

　　（本报柏林4月27日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 16 版）
(责编：郝江震、白宇)

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