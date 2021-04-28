本报驻比利时记者 任 彦 本报驻韩国记者 马 菲 本报驻埃及记者 沈小晓

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疫情防控期间，以数字技术为支撑的在线零售业发展迅速。伴随着消费模式和环境的变化，全球零售业迎来数字转型期。相关国际智库的最新报告认为，亚洲、拉美和中东地区的在线零售业增长最为亮眼，将引领该行业持续增长。

相关国际智库日前发布报告称，受疫情影响，2020年全球零售市场萎缩超过2%，在线零售业却逆势增长，销售额同比增加32%，达到2.6万亿美元。报告称，疫情以来，亚洲、拉美和中东地区的在线零售业增长迅猛，增强了新兴经济体的韧性，未来市场发展潜力巨大。

消费者转向网购的趋势难以逆转

报告指出，尽管2020年全球消费支出下跌近4%，但食品和饮品支出增长5%，在线食品和杂货零售商获益最大。报告预计，至少在2023年前，在线食品和杂货零售的增长速度，仍将高于零售业的其他类别，之后非食品零售将开始加速追赶。

报告预计，2021年在线零售业仍将“保持在高速增长的轨道上”。一是由于新冠疫苗接种的不确定性及病毒变种的出现，许多国家和地区可能仍将维持防控措施，线下零售业发展受限，线上零售业得以继续“补缺”；二是消费者已体验到网购及送货上门的便利，即使线下商店全部恢复营业，很多消费者仍会继续选择网购。

相关国际智库报告综合全球58个市场的数据预测，到2025年，在线零售业在总零售额中的占比将从2019年的10.3%上升至20%，增长近一倍。这一增长大部分将来自亚洲、拉美和中东等新兴市场。未来在线零售业的增长很大程度上将由新兴市场和在线配送两个因素驱动。

联合国贸易和发展会议发布的多份报告也印证了以上趋势。报告显示，疫情防控期间，大多数产品类别的在线交易增加了6至10个百分点，新兴经济体的消费者转向网购的趋势最明显。去年10月，来自9个新兴经济体和发达经济体的3700名消费者参与的民调显示，大部分受访者表示，疫情结束后将继续在线上购物，并着重于购买生活必需品。报告认为，疫情改变了消费模式，重塑了消费环境，网购将成为新习惯。

电商繁荣展现新兴经济体的韧性

“传统零售业在疫情前就已受到电商的冲击，疫情带来的市场变化加速了零售业转型升级。”比利时安特卫普大学经济学教授希尔文·普拉斯赫特接受本报记者采访时表示，中国等新兴经济体在数字经济领域打下了坚实基础，面对疫情冲击展现出极大韧性，引领在线零售增长，在全球零售业变局中占得先机。

中国商务部统计数据显示，2020年，中国实物商品网上零售额达9.8万亿元人民币，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%，连续8年成为全球第一大网络零售市场。实体零售企业加快数字化转型，大力发展线上销售和到家业务，大型电商平台积极发展C2M（用户直连制造）反向定制，赋能上游产业，开展柔性制造，满足个性化、多样化消费需求。

“疫情防控期间，在线零售业务员需求激增，在线客户数量增加200％至220％，这种趋势可能将持续下去。”中东地区零售巨头马吉德·富塔姆首席执行官阿兰·贝贾尼说。咨询管理企业科尔尼中东公司最新预测，海湾合作委员会成员国有望成为全球在线零售业增长的新来源。到2025年，该地区电子商务产业价值将接近500亿美元。

阿联酋是中东地区规模最大的电子商务市场，2020年在线零售额达到280亿美元。咨询公司麦肯锡的一项调查结果显示，选择在线零售配送的阿联酋消费者较疫情前增加31％。66％的消费者表示，疫情之后会继续使用在线零售配送服务。

在东南亚以及拉美地区，随着电商规模不断扩张，民众线上购物频率上升。预计到2025年，东南亚电商市场有望达到1720亿美元。到2022年，拉美地区电子商务销售额将突破1000亿美元。未来，拉美地区国家至少25%的零售订单将在线上完成。

推动相关技术进步和产业升级

相关国际智库报告建议，为保持发展优势，零售商需要投资下一代技术、商业地产和平台等关键领域，如加大数据分析投入、充分利用人工智能技术、借助数字企业拓展销售渠道等。报告还建议，为应对供应链的不确定性，应将货物存放在离消费者更近的地方。

搭建提供数据分析服务的“流通数据活用平台”、建立涵盖超300万个商品的信息标准化数据库、投入使用4000台物流机器人……一些国家政府、企业等纷纷采取措施，推动相关技术进步和产业升级，抢抓机遇风口。

2020年，中国企业跨境电商海外仓数量同比增加了80%。泰国、马来西亚、印尼、越南等国支持本地电子支付手段和基础设施快速发展，进一步助力在线零售的增长。东南亚电商平台虾皮分析认为，物流、数字支付、零售创新将成为行业未来发展动力，推动区域内商业模式向数字化迈进。

在韩国，各类便捷支付方式、快速配送服务不断涌现。2020年，韩国网购交易额达到161.1万亿韩元（约合9340亿元人民币），同比增加19.1%，创2001年以来新高；网购交易额占到零售总额的27.2%，创历史新高。韩国政府日前公布《数字流通竞争力强化方案》，计划至2023年投入3010亿韩元用于构建可持续的网络流通生态系统。

迪拜建立了中东地区首个电子商务自由贸易区——迪拜商业城。它由商业、物流和社交3个集群组成，可为在线零售商提供基础设施，同时开展战略制定、法规指南、技术开发等服务。迪拜商业城总经理穆罕默德·扎罗尼说：“我们将建立整合政府、行政、海关和物流服务的统一平台，满足电子商务企业的需求。”

通过提升购物体验和营业效率，推动数字化转型，完善配送服务，越来越多的实体商店也在不断强化自身竞争力。一些知名零售品牌与数字企业合作，推出AR试穿体验、AR滤镜、360度虚拟试用空间等，用线上互动方式吸引更多顾客。

报告认为，在线零售业的激烈竞争也带来一些问题，如高额度折扣和低配送费用可能导致财务损失等。未来，解决好数字安全和隐私保护，如何平衡自动化仓储、无人送货与创造就业的关系，相关行业需做好风险管理，更好地抓住机遇，促进可持续发展。

（本报布鲁塞尔、首尔、开罗4月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)