本报驻埃及记者 周 輖

扫描二维码，一座宽敞明亮的展馆立刻跃上手机屏幕；滑动按键，古筝名曲《高山流水》的旋律洋洋盈耳。来自中国的瓷器、丝绸、古典家具、地方特色非遗及非遗文创，与来自科威特的传统萨杜编织等百余件展品呈现在眼前，引导观看者漫步历史，感受两国传统文化魅力。

为纪念中国与科威特建交50周年，中国文化和旅游部、中国驻科威特大使馆、科威特驻广州总领事馆日前共同主办了这场“物以载道——中国与科威特非遗数字展”。展览聚焦中国和科威特优秀非遗资源，分为“丝路明珠——‘一带一路’中的东方文化使者”“乘物游心——中国古典雅致生活”“匠心传承——创新赋能传统技艺”“来自科威特的非物质文化遗产”等四大板块，利用现代科技打造数字展厅，带来沉浸式观展体验。便捷的形式、丰富的内容吸引了两国众多民众在线参观。

科威特艺术家阿萨德说：“在两国建交50周年之际举办这样的线上展览，让我们从云端感受到两国传统文化的独特魅力。祝愿两国友谊不断深化，希望在疫情结束时有机会再到中国参加交流活动。”

中国驻科威特大使李名刚表示，中科两国优秀非物质文化遗产相聚云端，传递出中科面对疫情风雨同舟、携手并肩，在新时期继续巩固发展两国传统友谊的良好意愿和坚定信念。

“本次展出的中国传统非遗种类丰富，各具特色，我非常喜欢。”科威特驻广州代总领事阿卜杜阿齐兹·阿尔玛哲说，展览为观众提供了近距离领略两国非遗风采的机会。“中国提出的‘一带一路’倡议与科威特‘2035国家愿景’高度契合、紧密对接，科中务实合作不断深化。希望此次展览能进一步密切两国在文化遗产、民俗产品等领域的交流，加强在保护和发展两国文化多样性领域合作。”

（本报开罗4月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)