人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

云端看展  感受魅力

本报驻埃及记者  周  輖
2021年04月28日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　扫描二维码，一座宽敞明亮的展馆立刻跃上手机屏幕；滑动按键，古筝名曲《高山流水》的旋律洋洋盈耳。来自中国的瓷器、丝绸、古典家具、地方特色非遗及非遗文创，与来自科威特的传统萨杜编织等百余件展品呈现在眼前，引导观看者漫步历史，感受两国传统文化魅力。

　　为纪念中国与科威特建交50周年，中国文化和旅游部、中国驻科威特大使馆、科威特驻广州总领事馆日前共同主办了这场“物以载道——中国与科威特非遗数字展”。展览聚焦中国和科威特优秀非遗资源，分为“丝路明珠——‘一带一路’中的东方文化使者”“乘物游心——中国古典雅致生活”“匠心传承——创新赋能传统技艺”“来自科威特的非物质文化遗产”等四大板块，利用现代科技打造数字展厅，带来沉浸式观展体验。便捷的形式、丰富的内容吸引了两国众多民众在线参观。

　　科威特艺术家阿萨德说：“在两国建交50周年之际举办这样的线上展览，让我们从云端感受到两国传统文化的独特魅力。祝愿两国友谊不断深化，希望在疫情结束时有机会再到中国参加交流活动。”

　　中国驻科威特大使李名刚表示，中科两国优秀非物质文化遗产相聚云端，传递出中科面对疫情风雨同舟、携手并肩，在新时期继续巩固发展两国传统友谊的良好意愿和坚定信念。

　　“本次展出的中国传统非遗种类丰富，各具特色，我非常喜欢。”科威特驻广州代总领事阿卜杜阿齐兹·阿尔玛哲说，展览为观众提供了近距离领略两国非遗风采的机会。“中国提出的‘一带一路’倡议与科威特‘2035国家愿景’高度契合、紧密对接，科中务实合作不断深化。希望此次展览能进一步密切两国在文化遗产、民俗产品等领域的交流，加强在保护和发展两国文化多样性领域合作。”

　　（本报开罗4月27日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部