本报首尔4月27日电 （记者马菲）中日韩合作秘书处27日在首尔举办2021年中日韩合作国际论坛，纪念秘书处成立十周年。本届论坛以线上线下结合的方式举行，主题为“未来十年的中日韩新型伙伴关系”。

中国国务委员兼外交部长王毅、日本外务大臣茂木敏充、韩国外交部长官郑义溶致贺信，祝贺中日韩合作秘书处成立十周年，充分肯定中日韩合作秘书处为提升三国合作发挥的重要作用，并表示将进一步提升中日韩合作水平，促进三国人民福祉、东亚发展稳定与世界和平繁荣。

论坛合作方人民日报社、朝日新闻社和朝鲜日报社致信祝贺论坛顺利召开。

联合国前秘书长潘基文发表主旨演讲。他积极评价中日韩合作对东北亚地区和平与繁荣的重要作用，赞赏中日韩合作秘书处对推动三国合作所作贡献，同时鼓励秘书处在新的发展阶段加大对涉及地区安全等重大课题的投入、研究和协调，推动三国合作行稳致远，成为维护地区和平与稳定的重要平台。

中日韩合作秘书处秘书长道上尚史表示，不论双边关系起伏如何，中日韩合作进展显著，实现了持续、机制化发展。中日韩合作秘书处也成长迅速。“与此同时，我们还有很长的一段路要走。”他说。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中说，过去十年，是推动中日韩三国合作机制不断完善、促进三国务实合作日益紧密、引导三国人文交流越发密切的十年。在新的十年，期盼三国加强政治互信、共同维护地区和平稳定，倡导开放共赢、共同致力地区繁荣发展，促进文明互鉴、共同实现三国间民心相通。

此次论坛下设“中日韩合作秘书处发展历程与未来三国合作”“商界论衡：疫情背景下的经济复苏之路”“赋能下一代：建设中日韩青年共同体”三个分论坛。来自中日韩三国的各界人士就相关议题进行了深入探讨。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 03 版）

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