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“为推动亚洲和世界发展作出重要贡献”

——访博鳌亚洲论坛理事、泰国前副总理素拉杰·沙田泰

本报驻泰国记者 孙广勇
2021年04月28日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　“博鳌亚洲论坛聚焦亚洲乃至全球关注的问题，通过凝聚共识，促进各国在多领域开展合作，为推动亚洲和世界发展作出重要贡献。”博鳌亚洲论坛理事、泰国前副总理素拉杰·沙田泰日前在接受本报记者采访时表示。

　　素拉杰与博鳌亚洲论坛有着深厚渊源。2001年，素拉杰作为时任泰国外交部长出席博鳌亚洲论坛成立大会。2015年素拉杰当选博鳌亚洲论坛理事后，每年都出席论坛，对论坛有了更深入的参与和理解。在他看来，论坛参与者来自世界各地，很多是政商学界代表人物，大家共同讨论亚洲和世界的发展方向。博鳌亚洲论坛作为重要国际组织的影响力不断增强。“令我印象最为深刻的是，中国领导人对有关发展战略、政策方向以及国际事务的阐释和思考。中国是全球治理的重要参与者、贡献者和引领者，在这里倾听中国的声音和主张，对与会者十分重要。”

　　素拉杰表示，当前全球性挑战日益突出，加强全球治理与国际合作比以往任何时候都更为迫切。今年论坛年会注册线下参会人数超过4000人，从一个侧面显示出各国参与者对年会主题和分论坛议题的高度重视。各方都希望借助这一平台，共同探讨和寻找疫情防控期间以及后疫情时代的合作之道，为全球治理贡献亚洲方案。

　　素拉杰认为，中国不仅自身取得了令人瞩目的发展成就，还为促进亚洲共同发展发挥了重要作用。中国提出共建“一带一路”倡议，倡导构建人类命运共同体等，有利于推动经济全球化向前发展和世界共同繁荣。他强调，高质量共建“一带一路”有效促进了相关国家的经济复苏，提升了应对全球性危机的能力。

　　“坚持多边主义、加强国际合作是大多数国家的共同愿望。全球治理应该顺应和平发展、合作共赢的历史趋势，满足应对全球性挑战的现实需要。中国始终支持多边主义、促进共同发展的一系列重要主张和行动令人钦佩。”素拉杰表示，发展不是赢家通吃，应该是互利共赢。各国唯有同舟共济，才能共克时艰。“期待通过高质量共建‘一带一路’和实施区域全面经济伙伴关系协定等，推动各国共同发展，促进世界经济稳定复苏。”

　　（本报曼谷电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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