新华社北京4月27日电 中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国六国外长27日举行合作应对新冠肺炎疫情视频会议。国务委员兼外长王毅主持，阿富汗代理外长纳布、巴基斯坦外长库雷希、尼泊尔外长贾瓦利、斯里兰卡外长古纳瓦德纳、孟加拉国外长穆明出席。

王毅说，中阿巴尼斯孟六国是好邻居、好伙伴、好兄弟。面对突如其来的新冠肺炎疫情，大家守望相助、团结抗疫，共同保障人民生命健康，维护公共卫生安全，促进经济复苏增长，携手推进“一带一路”建设。

他说，此次会议也向印度发出了邀请。中方愿随时根据印方需要，向印度人民提供支持和帮助。

王毅就加强六国抗疫合作提出倡议：巩固团结抗疫共识、深化抗疫务实合作、推动疫后经济复苏、维护有利于各国发展的国际和地区环境。

与会五国外长积极支持中方倡议，高度赞赏中方为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性所作的积极努力，愿同中方一道，继续深入推进共建“一带一路”。各方同意捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 03 版）

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