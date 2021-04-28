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孟加拉国总统哈米德会见魏凤和

2021年04月28日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社达卡4月27日电  （记者刘春涛）4月27日，孟加拉国总统哈米德在总统府会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

　　哈米德说，孟中是久经考验的朋友，是可靠的战略合作伙伴。孟方高度重视孟中关系，坚定支持中国的核心利益。双方应加强在国际事务中的协调，致力于维护地区的和平稳定与繁荣发展。感谢中方对孟经济发展和国防建设给予的大力支持，希望两军继续加强各领域务实合作，推动两军关系取得更大进步。

　　魏凤和说，中孟自古就是友好邻邦，两国关系源远流长。当前，两国都处在振兴发展的关键阶段，发展战略契合，合作前景广阔。中方愿与孟方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，推动中孟战略合作伙伴关系深入发展。中孟两军合作广泛，要进一步密切高层互访、深化装备技术合作、拓展专业领域交流，构建更加紧密的军事关系。我们要共同抵制域外大国在南亚地区拼凑军事同盟、大搞霸权主义的行径，共同维护地区和平稳定。

　　同日，魏凤和与孟陆军参谋长阿齐兹举行会谈，就国际和地区形势及两国两军关系深入交换意见。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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