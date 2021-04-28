人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

老中命运共同体的生动体现（国际论坛）

潘  坎
2021年04月28日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　老方愿同中方本着“四好”精神，以两国建交60周年为契机，推动两党两国传统友好向深层次、宽领域方向全面发展，推进老中命运共同体建设取得更多成果

　　　

　　老挝人民正全力抗击新一波新冠肺炎疫情。中国大力支持老挝抗击疫情，把老挝列入首批疫苗援助国家，中方援助的疫苗已在老挝全国范围投入紧急使用。中方向老挝提供疫苗，充分展现了中方为实现疫苗在发展中国家可及性不断作出贡献，生动诠释了老中命运共同体的深刻内涵，也是对刚刚产生的老挝新一届政府的有力支持。我代表老挝党、政府和人民，向兄弟的中国党、政府和人民表示衷心感谢。

　　老中是同舟共济的命运共同体，老方积极考虑在老挝的中国公民的接种需求，为在老挝的中国公民中的高风险人群免费接种疫苗。这是老中命运共同体精神的又一生动体现，也是双方为构建人类卫生健康共同体作出的具体贡献。

　　老挝抗疫成效显著，这离不开中国的倾力相助。2020年3月29日，距老挝宣布首个新冠肺炎确诊病例并请求中方援助不到5天，中国抗疫医疗专家组即飞抵万象。中方向老方捐赠物资、分享经验，协助老方因地制宜形成从外防输入到内防扩散的成套方案，有效提升老方疫情防控科学化规范化水平。中方还为老方援建新冠病毒核酸检测实验室，全面提升常态化病毒检测能力。老中守望相助，堪称全球抗疫合作典范。

　　中国率先控制住疫情，恢复经济社会发展，向世界展示了中国党和政府坚强的领导力和高超的执行力。以习近平同志为核心的中共中央始终坚持以人民为中心，始终把人民生命健康放在第一位，在防控决策部署中充分发挥制度优势。反观个别国家，疫情防控不力、死亡人数高企，不仅不用心做好自己的事，还为了掩盖自身错误公然将疫情政治化、借疫情搞污名化。公道自在人心，各国人民心中都有一杆秤。通过这种鲜明的对比，老挝更加坚定了走社会主义道路的决心和信心。

　　老方愿同中方本着“四好”精神，以两国建交60周年为契机，推动两党两国传统友好向深层次、宽领域方向全面发展，推进老中命运共同体建设取得更多成果。老方愿同中方在国际和地区事务中加强沟通协调，推动东盟—中国关系进一步发展。

　　（作者为老挝政府总理） 


　　《 人民日报 》（ 2021年04月28日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部