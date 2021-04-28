潘 坎

老方愿同中方本着“四好”精神，以两国建交60周年为契机，推动两党两国传统友好向深层次、宽领域方向全面发展，推进老中命运共同体建设取得更多成果

老挝人民正全力抗击新一波新冠肺炎疫情。中国大力支持老挝抗击疫情，把老挝列入首批疫苗援助国家，中方援助的疫苗已在老挝全国范围投入紧急使用。中方向老挝提供疫苗，充分展现了中方为实现疫苗在发展中国家可及性不断作出贡献，生动诠释了老中命运共同体的深刻内涵，也是对刚刚产生的老挝新一届政府的有力支持。我代表老挝党、政府和人民，向兄弟的中国党、政府和人民表示衷心感谢。

老中是同舟共济的命运共同体，老方积极考虑在老挝的中国公民的接种需求，为在老挝的中国公民中的高风险人群免费接种疫苗。这是老中命运共同体精神的又一生动体现，也是双方为构建人类卫生健康共同体作出的具体贡献。

老挝抗疫成效显著，这离不开中国的倾力相助。2020年3月29日，距老挝宣布首个新冠肺炎确诊病例并请求中方援助不到5天，中国抗疫医疗专家组即飞抵万象。中方向老方捐赠物资、分享经验，协助老方因地制宜形成从外防输入到内防扩散的成套方案，有效提升老方疫情防控科学化规范化水平。中方还为老方援建新冠病毒核酸检测实验室，全面提升常态化病毒检测能力。老中守望相助，堪称全球抗疫合作典范。

中国率先控制住疫情，恢复经济社会发展，向世界展示了中国党和政府坚强的领导力和高超的执行力。以习近平同志为核心的中共中央始终坚持以人民为中心，始终把人民生命健康放在第一位，在防控决策部署中充分发挥制度优势。反观个别国家，疫情防控不力、死亡人数高企，不仅不用心做好自己的事，还为了掩盖自身错误公然将疫情政治化、借疫情搞污名化。公道自在人心，各国人民心中都有一杆秤。通过这种鲜明的对比，老挝更加坚定了走社会主义道路的决心和信心。

老方愿同中方本着“四好”精神，以两国建交60周年为契机，推动两党两国传统友好向深层次、宽领域方向全面发展，推进老中命运共同体建设取得更多成果。老方愿同中方在国际和地区事务中加强沟通协调，推动东盟—中国关系进一步发展。

（作者为老挝政府总理）

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)