新华社联合国4月27日电 中国常驻联合国副代表戴兵26日在安理会审议阿卜耶伊问题时发言，强调应谋求政治解决该问题。

戴兵说，当前，阿卜耶伊地区形势总体稳定，这同苏丹、南苏丹、非盟和联合国的努力密不可分。苏丹和南苏丹国内政治进程都取得积极进展，为政治解决阿卜耶伊问题营造良好氛围。各方应朝着政治解决的方向共同努力。苏丹和南苏丹应加大对阿卜耶伊问题的投入，尽快在建立联合机构方面取得进展。中方支持非盟的斡旋努力。米塞里亚族和丁卡·恩古克族和平共处是维护阿卜耶伊地区稳定、解决最终地位问题的必由之路。要根据历史传统、苏丹南苏丹协议和两族意愿，保障两族权益，促进双方对话。

他说，人道援助和发展建设是解决当前危机的关键。阿卜耶伊地区基础设施薄弱，民众生活条件艰苦，数万人流离失所，人道主义需求缺口较大，新冠肺炎疫情更是雪上加霜。国际社会应有针对性地提供援助，帮助当地加强卫生、教育能力，加大对基础设施建设的投入，协助当地民众有效抗疫。

他说，联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）是阿卜耶伊和平稳定的重要力量。中方希望苏丹南苏丹政府、非盟和联合国加强协商，消除围绕联阿安全部队裁撤问题的分歧，继续充分发挥联合国的积极作用。联阿安全部队面临一定安全风险，医疗后送是突出短板。会员国和联合国秘书处要提供充足资源，加强联阿安全部队医疗能力建设。苏丹和南苏丹政府要为此提供必要便利。

阿卜耶伊地区面积约1万平方公里，是苏丹与南苏丹之间存在争议的地区之一。2011年6月，安理会决定成立联阿安全部队，负责监督苏丹和南苏丹从阿卜耶伊地区分别撤出各自部队。

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