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中国驻印度大使：中国坚定支持印度抗击疫情

2021年04月27日22:33 | 来源：新华网
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新华社新德里4月27日电（记者胡晓明）中国驻印度大使孙卫东26日晚在社交媒体上发文表示，中国坚定支持印度抗击疫情。

孙卫东说：“我们将鼓励和指导中国公司积极参加合作，为印度获得各种所需的医疗物资提供便利。”

中国驻印度大使馆发言人王小剑26日就印度疫情形势答记者问时表示，中方将鼓励和指导中国企业积极配合，为印方采购各类所需防疫物资提供便利，向印方提供所需支持和帮助。王小剑说，新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人，国际社会需要团结一心、共同抗疫。中方对印度国内近期疫情形势严峻表示诚挚慰问。

此外，中国医药保健品进出口商会27日发出倡议书，表示愿与印度朋友守望相助、携手同行，共同应对威胁和挑战，守护健康和生命。倡议书表示，作为中印医药产业合作机制的中方牵头人，推动产业国际合作和组织协调防疫物资出口是我们的责任。中国医药保健品进出口商会倡议广大中国医药企业迅速行动，支持印度全力抗击疫情。对印度当前出现的医疗防疫物资短缺问题，尽己所能提供支持和帮助。

据了解，中国医疗器械供应企业目前已收到来自印度至少2.5万台制氧机订单，将向印方紧急供应所需制氧设备。

印度卫生部27日公布的数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例323144例，已连续6天单日新增病例超过30万例，累计确诊17636307例；新增死亡2771例，累计死亡197894例。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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