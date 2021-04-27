新华社日内瓦4月27日电 总部位于瑞士日内瓦的国际劳工组织27日发布报告说，各国需建立健全、有复原力的职业安全与健康体系，以便在发生紧急健康状况时，将每个劳动者的风险降至最低。

这份题为“预测、准备和应对危机——现在就投资于有复原力的职业安全与健康体系”的报告，主要研究了与新冠疫情有关的风险预防和管理工作，并分析了因防疫而采取的工作安排调整措施可能导致的其他健康和安全风险。

国际劳工组织在报告中指出，各国应投资职业安全与健康基础设施，并将其纳入国家整体危机应急计划，以保护工人安全和健康、支持企业可持续发展。

国际劳工组织总干事盖伊·赖德表示，没有什么比此次新冠危机更清楚地说明强大、有复原力的职业安全与健康环境的重要性。“在复苏和预防工作中，我们将需要更好的国家政策、机构和监管框架，并将其妥善纳入危机应对框架”。

自新冠疫情暴发以来，应急、卫生和护理等特定行业从业者面临高感染风险。报告透露，迄今已有约7000名医护工作者可能因感染新冠病毒死亡，医护工作者在疫情期间面临高压力和风险，影响了他们的心理健康。目前，全球五分之一的医护工作者报告有抑郁和焦虑等症状。

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