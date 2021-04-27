新华社首尔4月27日电（记者杜白羽 陆睿）中日韩合作秘书处27日在首尔举办中日韩合作国际论坛，纪念秘书处成立十周年。来自三国及其他地区的各界人士参加了活动。

联合国前秘书长潘基文发表主旨演讲。他积极评价中日韩合作对东北亚地区和平与繁荣的重要作用，赞赏中日韩合作秘书处对推动三国合作所作贡献，同时鼓励秘书处在新的发展阶段加大对涉及地区安全等重大课题的投入、研究和协调，推动三国合作行稳致远，成为维护地区和平与稳定的重要平台。

中日韩合作秘书处秘书长道上尚史表示，不论双边关系起伏如何，中日韩合作进展显著，实现了持续、机制化发展。中日韩合作秘书处也成长迅速。“与此同时，我们还有很长的一段路要走。”他说。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中说，过去十年，是推动中日韩三国合作机制不断完善、促进三国务实合作日益紧密、引导三国人文交流越发密切的十年。在新的十年，期盼三国加强政治互信、共同维护地区和平稳定，倡导开放共赢、共同致力地区繁荣发展，促进文明互鉴、共同实现三国间民心相通。

当天的论坛以线下和线上结合的方式举行，主题为“未来十年的中日韩新型伙伴关系”，下设“中日韩合作秘书处发展历程与未来三国合作”“商界论衡：疫情背景下的经济复苏之路”和“赋能下一代：建设中日韩青年共同体”三个分论坛。论坛旨在为提升三国合作认知、回顾三国合作历史并探索未来合作提供交流平台。

中日韩合作秘书处2011年设立以来，在三国政府指导下，积极为三国机制化合作提供支持，在经贸、文化、青年、媒体、灾害管理等领域主办众多合作项目，成为三国深化合作的主要平台。

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