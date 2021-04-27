新华社塞尔维亚多列瓦茨4月27日电（记者石中玉）当地时间27日中午，塞尔维亚总统武契奇在塞南部多列瓦茨市普科瓦茨村卫生防疫站接种了第二剂中国国药集团新冠灭活疫苗。

在接受血压检测并说明药物过敏情况后，武契奇接受疫苗注射。

武契奇在接种后对中国在抗击新冠疫情中向塞尔维亚提供的帮助表示感谢。他说：“我代表所有塞尔维亚人民，并以我个人的名义（向中国）表示感谢。”

武契奇说，非常感谢中国政府和人民的巨大支持和帮助，感谢中国提供的新冠疫苗。他表示，希望加强塞尔维亚和中国在疫苗制造和基因测序方面的合作。

武契奇还鼓励民众接种新冠疫苗。他说，接种过程没有什么感觉，不仅感觉不到疼痛，疫苗还可以为自己和其他人提供保护。

武契奇本月6日在塞东部马伊丹佩克市鲁德纳格拉瓦村卫生防疫站接种了第一剂中国国药集团新冠灭活疫苗。

塞政府发布的数据显示，截至26日，该国约有195万人至少接种了一剂新冠疫苗，成年人接种率为34%。截至目前，塞已收到5批中国国药新冠疫苗。

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