人民网堪培拉4月27日电 （记者陈效卫）当地时间24日上午10点，一年一度的“世界太极日”交流活动在新西兰首都惠灵顿拉开帷幕。近100名太极爱好者汇聚惠灵顿卡洛里区康乐中心大厅，表演太极，切磋技艺。本届“世界太极日”习练活动由惠灵顿太极协会主办，惠灵顿中国文化中心武术教师张健勇及20多名中国文化中心太极班学员受邀参与活动。

自1999年起，每年4月的最后一个星期六，世界各地的太极爱好者汇聚一堂，相互研习与切磋太极招式，同庆“世界太极日”。此次惠灵顿“世界太极日”活动中，近百名太极爱好者们在一个半小时内轮番上演了八段锦、太极扇、太极剑、太极拳等养生功夫。

来自惠灵顿中国文化中心的武术教师张健勇带领学员们齐齐练起了八段锦、八式太极拳，其行云流水、快慢相间、刚柔并济、步步生风的一招一式博得了满堂喝彩；惠灵顿太极运动推广人、90岁高龄的杨永津老人再度参加年度“世界太极日”活动，一套经典的杨氏太极拳尽现老当益壮之势。

惠灵顿中国文化中心太极班学员、猛虎太极学校创始人大卫·麦肯齐（David Mckenzie)与芬·麦肯齐（Ferne Mckenzie）夫妇携一众太极爱好者上演32式太极剑，动作干净利落，可谓气势如虹；惠灵顿太极协会讲师珍妮特·周（Janet Chew）与学员们同练18式太极扇，以动静相宜的娴熟招式彰显太极内涵。

据惠灵顿中国文化中心武术教师张健勇介绍，自2016年以来，中国文化中心每年携手惠灵顿各太极社团积极参与“世界太极日”活动。2020年，由于受到新冠肺炎疫情影响，太极爱好者们未能在当日汇聚习武，留下些许遗憾，幸运的是，今年该活动得以重启，且随着惠灵顿地区“太极热”升温，各社团的参与者规模与表演丰富程度均有所提升。

本次活动组织者之一、惠灵顿太极协会讲师珍妮特·周表示，坚持此项活动的目的是希望以同场习练的方式吸引不同流派的太极推广者、习练者们交流切磋，共同探索这门中国传统养生健身功夫的精髓和要义；曾于2020年积极参与惠灵顿中国文化中心“太极云端接龙”活动的芬·麦肯齐女士称，如今学习、交流太极运动的场景与方式更趋多元化，但她仍然喜欢上百人汇聚一堂、现场切磋交流的热烈气氛。

惠灵顿中国文化中心主任郭宗光表示，经过数百年传承与发展，太极拳已经成为向世界展示中国传统文化的一扇窗户，2020年12月17日，太极拳申遗成功，成为中国第41个列入联合国教科文组织非物质文化遗产相关名录的项目，未来中国文化中心将不断拓展太极教学形式与交流模式，满足越来越多的惠灵顿市民在日常生活中接触太极运动、了解太极文化、感知中国博大精深的传统文化的潜在需求。

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