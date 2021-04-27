新华社北京4月27日电（记者许可、伍岳）外交部发言人汪文斌27日表示，一段时期以来，反华势力利用谎言谣言抹黑攻击中国已经形成了一个套路，但谎言掩盖不了真相。编造谎言抹黑攻击中国的套路终究是要破产的。

当日例行记者会上，有记者问：近日，中国媒体发布了《涉疆谎言是如何产生的？》一文。请问你对此有何评论？

汪文斌说，我看到了这篇文章。这篇文章对于广大读者了解西方一些人员和机构编造涉疆谎言、抹黑打压中国的事实真相是十分有帮助的。大家有兴趣可以去仔细阅读一下。

他说，一段时期以来，反华势力利用谎言谣言抹黑攻击中国已经形成了一个套路：先是以所谓“学者”“受害者”名义放风爆料，接着媒体跟进炒作，然后是官方呼应介入。这些在《涉疆谎言是如何产生的？》一文当中都有充分体现。比如，郑国恩等人以编造案例、断章取义等方式发布所谓涉疆报告、文章，污蔑新疆存在“强制绝育”“强迫劳动”“种族灭绝”等等；BBC、澳大利亚广播公司等西方媒体大肆宣传报道；一些西方政客随后纷纷援引，并以此为依据推动审议涉疆议案，要求对新疆实施所谓制裁。

汪文斌说，按照这一套路，一篇篇“证词”“报告”层出不穷，一批批“导演”“演员”粉墨登场，花样翻新，但实质不变，就是要想尽一切办法祸乱新疆、遏制中国。但谎言掩盖不了真相。“我看到，一个时期以来，国际上揭露西方涉疆谎言的声音越来越多。编造谎言抹黑攻击中国的套路终究是要破产的。”

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