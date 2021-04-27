人民网北京4月27日电 （记者俞懿春）马来西亚马中友协总会长马吉德日前在接受采访时，高度评价中国提出的构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，以及中国为推动全球经济复苏发挥的巨大作用。

马吉德表示，构建“双循环”新发展格局是中国经济转型的重要组成部分，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。他认为，在国内循环推动下，中国国内消费增长，将进一步促进中国进口更多国际货物。在国际循环推动下，中国经济成功转型将确保中国继续取得良好增长率，为全球贸易伙伴释放更多合作红利。

在谈到马中关系时，马吉德说：“在过去几十年中，马来西亚与中国保持着密切友好合作，增进了相互了解与信任，为两国建立更加互惠互利的经济伙伴关系奠定了坚定基础。”在他看来，中国继续坚定推动高质量共建“一带一路”，积极促进贸易投资便利化，坚定支持多边贸易体制，将推动后疫情时代世界经济尽快复苏。

他期待，通过共建“一带一路”，马来西亚与中国加强在中小企业、旅游、数字经济等各领域的全面合作，不断推动两国全面战略伙伴关系迈上新的台阶。

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