新华社布鲁塞尔4月26日电 欧盟委员会发言人斯特凡·德克尔斯梅克26日说，欧盟已就英国阿斯利康制药公司未能如约向其交付新冠疫苗起诉该公司。

德克尔斯梅克当天在记者会上表示，阿斯利康“未能提供一个可靠的战略，确保及时交付疫苗”。由于调解失败，欧盟委员会23日对阿斯利康提起法律诉讼，且欧盟27个成员国都支持这一行动。

去年8月，欧盟委员会与阿斯利康签署新冠疫苗购买协议，从该公司购买3亿剂疫苗，并有权增购1亿剂。按照双方合同约定，阿斯利康承诺“尽最大合理努力”在今年第二季度向欧盟交付1.8亿剂新冠疫苗，并在去年12月至今年6月期间总共向欧盟交付3亿剂疫苗。

但据阿斯利康今年3月12日发布的声明，由于疫苗产量低于预期，其欧洲供应链正面临短缺，该公司计划在今年上半年向欧盟交付1亿剂疫苗，其中第一季度交付约3000万剂。这相当于阿斯利康只能向欧盟力争交付目标数量的三分之一。

欧盟委员会多次提出警告，认为阿斯利康延迟交付不可接受，并于1月底宣布实施“疫苗出口透明机制”。该机制要求，所有在欧盟境内生产疫苗的企业，在向欧盟以外出口疫苗时，需得到许可。

德克尔斯梅克指出，欧盟希望确保阿斯利康尽快交付足够剂量的疫苗。目前欧盟已批准使用4款新冠疫苗，分别由美国辉瑞公司与德国生物新技术公司、美国莫德纳公司、英国阿斯利康制药公司与牛津大学、美国强生公司旗下杨森制药公司研发。

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