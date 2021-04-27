新华网首尔4月27日电 中国驻韩国大使邢海明26日会见首尔市长吴世勋。

邢海明祝贺吴世勋当选首尔市长，并表示，中韩友好源远流长，两国建交29年来在政治、经贸、人文等各领域交流取得丰硕成果。地方交流是两国关系重要组成部分，首尔市长期以来同中国多个地方省市保持密切交流合作，为双边关系发展作出重要贡献。

邢海明说，面对新冠疫情，首尔市与中国友城积极互施援手，书写了同舟共济的感人佳话。今年是“中韩文化交流年”启动之年，明年是中韩建交30周年，双方策划了一系列丰富多彩的活动，增进两国人民相互了解和友谊。期待在吴市长的领导下，首尔市进一步深化发展同北京、上海、天津、重庆等友好省市的交流合作，携手实现更好发展，中国驻韩国大使馆愿为此积极发挥桥梁作用。

吴世勋表示，韩中是友好近邻，两国关系十分重要。首尔市与中国多个省市建立了友好合作关系，还同北京市建立了经常性合作机制，致力于深化双方在经济、文化、教育、环境等各个领域的交流合作。当前中国很好地管控了疫情，正高效有序开展新冠疫苗接种，韩国也计划在年底前实现集体免疫，期待两国逐步扩大线下交往，进一步活跃人员往来。首尔市愿不断加强与北京市等友好省市的交流合作，为韩中建交30周年营造良好氛围，助力两国关系不断提质升级。

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