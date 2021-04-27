新华社伦敦4月26日电（记者梁希之）由英国著名汉学家弗朗西丝·伍德（中文名吴芳思）主讲的“在英国重新发现中国：从孙中山到五四运动”讲座26日在线举行。曾在伦敦营救孙中山先生的英国友人詹姆斯·康德黎的后人休·康德黎应邀作为发言嘉宾。

该讲座由英国华裔电视制作人彭文兰女士主持，中国驻伦敦旅游办事处和英国中国旅游服务及咨询中心主办，中国驻英大使馆、英国公益组织子午社、英中了解协会、伦敦华埠“中国站”等机构的180余名代表参加。

吴芳思回顾了孙中山伦敦蒙难、中国劳工旅参加一战、中国在巴黎和会遭盟友背叛、五四运动等重要历史事件，从西方学者的角度解读了中国从旧民主主义革命走向新民主主义革命的转变缘由。

休·康德黎在同吴芳思对谈中分享了其家族与中国的不解之缘。其祖父詹姆斯·康德黎爵士是孙中山的老师，并邀请孙中山赴伦敦躲避清政府追捕。1896年10月，孙中山在伦敦被清政府公使馆诱捕，经康德黎等多方营救获释。休的父亲肯尼思·康德黎爵士是著名铁路工程师，1930年举家到中国工作。休1932年出生于上海，后迁居南京。1937年日本全面侵华后返回英国。

据悉，为进一步提升中英两国人民相互了解，中国驻英文旅团队从去年4月开始启动“英国涉华文史目的地调查”项目，以“英国境内、中国相关、游客可访”为基本要素，推出了20余篇与中国历史和科学社会主义发展史相关的历史人物和名人故居文章，通过中国驻伦敦旅游办事处微信公众号发布，受到读者欢迎。“在英国重新发现中国”是由此项目衍生的中英文旅交流新品牌，于今年3月推出。

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