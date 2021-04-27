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西班牙连续第二年宣布取消奔牛节

2021年04月27日08:44 | 来源：新华社
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　　新华社马德里4月26日电（记者冯俊伟 谢宇智）西班牙北部城市潘普洛纳市政府26日宣布，受新冠疫情影响，取消2021年的“圣费尔明”节庆祝活动。这是潘普洛纳市连续第二年取消这一活动。

　　潘普洛纳市长恩里克·玛雅当天在新闻发布会上说，西班牙疫情近期再次抬头，潘普洛纳市所在的纳瓦拉自治区过去两周平均每10万居民中新增确诊病例432例，远高于西班牙全国平均的235例；新冠疫苗接种的进度也比预期“慢得多”。目前距“圣费尔明”节仅剩两个月，市政府不得不做出这一“令人痛苦的决定”。

　　他表示，潘普洛纳市政府将把原定拨给“圣费尔明”节的大部分预算用于今年夏天在当地举办各类文化活动，以吸引游客和推动旅游业等的复苏，从而拉动当地经济增长。

　　每年7月6日至14日在潘普洛纳市举行的“圣费尔明”节又称奔牛节，是西班牙的传统节日之一。受新冠疫情影响，2020年的“圣费尔明”节未能举行。

　　西班牙卫生部26日发布的数据显示，截至当天14时，该国累计新冠确诊病例3488469例，累计死亡病例77738例；该国有22.8%的人已接种第一剂新冠疫苗，8.3%的人完成两剂疫苗接种。

(责编：崔越、刘洁妍)

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