本报记者 李嘉宝

世界气象组织（WMO）近日发布《2020年全球气候状况》报告指出，2020年仍是有记录以来三个最热的年份之一，全球平均温度比工业化之前水平高出约1.2摄氏度。气候变化是当前全人类面临的最严峻挑战之一。专家指出，各国尤其是主要发达国家要拿出切实行动，落实国家自主贡献目标。

“已没有时间可以浪费”

《2020年全球气候状况》报告显示，自2015年以来的6年是有记录以来最热的6年，自2011以来的10年是有记录以来最热的10年。2019年和2020年全球主要温室气体浓度持续上升，2020年全球平均海平面仍在继续上升。

当气候变化叠加新冠肺炎疫情，随之而来的负面影响是巨大的。WMO的报告指出，2020年极端天气加上新冠肺炎疫情给数百万人造成双重打击，与疫情有关的经济衰退未能抑制住气候变化驱动因素和不断加速的影响。

WMO秘书长佩蒂瑞·塔拉斯不无担忧地表示，报告所提供的所有关键气候指标及相关影响信息都在强调，无情持续的气候变化、极端天气气候事件的发生频率和强度增加，以及其带来的重大损失和破坏，都正在影响着人类、经济和社会。

“今年是关键的一年，已没有时间可以浪费。”联合国秘书长古特雷斯日前谈及气候变化问题时指出。

积极信号与治理困境并存

近期，以气候变化为主题的国际双边及多边会议接连举行。经过4月15日至16日会谈后，中美双方代表在上海达成应对气候危机联合声明。4月16日，中法德领导人举行视频峰会，就合作应对气候变化等问题交换意见。4月22日至23日，包括美国、中国、俄罗斯、欧盟在内约40个国家和地区的领导人共同出席领导人气候峰会。

“这表明主要大国普遍认可应对气候变化是全人类的共同事业，也认识到国际合作的重要性，这是一个积极信号。”天津外国语大学国际关系学院院长李强在接受本报记者采访时指出，“同时也应注意到，在疫情及经济低迷的双重影响下，个别国家倾向用对抗性思维看待气候问题，破坏了气候治理领域的国际共识。”

哥本哈根气候共识中心主任比约恩·隆伯格近日在接受媒体采访时表示，全球气候治理中仍存在不公平现象：富裕国家制定高碳排放标准和政策来推动绿色能源的使用，包括征收能让他们赚钱的碳关税，结果却是发展中国家为此买单。

李强指出，目前全球气候治理仍面临三大困境。“一是疫情期间部分西方国家作出‘甩锅’‘截胡’‘垄断疫苗’等不利于团结的举动，降低了国家间的信任度；二是各国忙于抗疫复苏，在气候变化领域的投入意愿受到影响；三是某些发达国家对《巴黎协定》中明确规定的气候援助资金存在争议。”

“需要立即采取行动”

“各国需要立即采取行动，保护人类免受气候变化的灾难性影响。”古特雷斯近日呼吁各国作出具体承诺。同时，他还呼吁发达国家要为发展中国家提供气候资金，尤其是兑现每年为发展中国家提供1000亿美元应对气候变化的承诺。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前表示，在全球经济努力走出衰退的当下，抓住机遇扩大绿色投资、推动经济转型尤为重要，而且应对气候变化的努力可以带来经济增长和就业。

法国《观点报》近日刊文称，中国宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，显示出对气候变化议题的高度重视与推动加速减排的坚定立场。中国将扮演未来全球气候治理领域的核心角色。

李强指出，在全球气候治理问题上，国际社会要坚持共同但有区别的原则、公平原则和各自能力原则，坚定不移地走多边主义道路，推动落实《巴黎协定》。发达国家要带头兑现出资承诺，帮助发展中国家提高应对气候变化的适应能力和技术能力。各国尤其是主要大国要尽快落实国家自主贡献目标，展现责任担当。

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