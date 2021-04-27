张 红

“有罪！”当地时间4月20日，美国前白人警察德雷克·肖万被控杀害非洲裔男子乔治·弗洛伊德案，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市宣判：肖万的二级谋杀罪、三级谋杀罪和二级过失杀人罪名全部成立。

肖万倒背双手戴着手铐，在狱警押送下离开的画面，让很多人悲喜交加。喜的是，“我们终于可以再次呼吸”，肖万为自己的“光天化日之下的谋杀”付出了代价。悲的是，这个宣判来得太慢太难。

去年5月25日，弗洛伊德遭肖万跪压颈部9分29秒，多次哀求“我无法呼吸”无果，昏迷后死亡。之后，经过近一年的漫长抗争、长达3周的庭审，才最终等来了正义的宣判。

这个宣判来之不易。即便有充分确凿的证据，即便有肖万的前领导和同事的指证，即便有弗洛伊德亲友一遍遍在镜头前的哭诉，即便有席卷全美甚至波及其他国家的长时间、大规模反暴力执法、反种族歧视活动，依然没有人敢在宣判的前一刻有百分之百的信心。因为，历史纪录太过惨淡。

美国警察暴力执法盛行。据俄亥俄州立鲍灵格林大学一项研究结果，2005年至2019年，美国警察每年在执法过程中开枪导致近1000人死亡，其中104名警察因执勤时开枪被逮捕并被控谋杀罪或过失杀人罪，但仅有35人被判有罪。

有色人种频频遭遇警察暴力执法。包括非裔美国人在内的有色人种，遭遇警察暴力执法的比例高得惊人。正如美国领导人所言：弗洛伊德之死让全世界看到，系统性种族主义是美国“灵魂上的污点”，是压在非裔美国人正义诉求脖颈上的膝盖。

肖万获罪，美国主流媒体普遍欢呼：这是美国让执法人员承担责任的一个“历史转折点”，是一个具有“重要意义”的“历史性时刻”。

然而，欢呼落泪之余，更多人担忧：彻底解决美国警察暴力执法及美国的种族歧视问题，弗洛伊德案的判决并非终点，不过是一个起点。

事实也印证了这种担心绝非杞人忧天。就在弗洛伊德案宣判半小时前，美国俄亥俄州哥伦布市一名非洲裔女孩被警察开枪射杀。据美国媒体的统计，在弗洛伊德案审理的21天里，有63人被警察枪杀，其中绝大多数都是有色人种。

如今，防止警察不当行为的《乔治·弗洛伊德执法公正法案》已经提交美国参议院。该法案旨在防止警察不当行为，包括禁止使用“扼喉”、“扼颈”等动作，禁止强行闯入，还包括建立国家警察不当行为注册表，取消对执法人员的附条件豁免权等。但是，去年众议院就通过了该法案的类似版本，但在共和党控制的参议院中未能通过。这一次，参议院民主党人仍需要说服至少10名共和党议员才能使该法案获得通过。

由此可见，美国种族主义之顽固、两党政治之分裂、推进变革之困难，实属罕见。上世纪60年代，轰轰烈烈的“平权运动”从制度上为非裔美国人争得了名义上的平等，但60多年后的今天，真正的平等依然遥遥无期。一位非裔美国母亲说：她每天都为儿子的生命安全提心吊胆，在非裔父母和兄弟姐妹可以心安地入睡之前，还会有很多很多年的泪水、祈祷和抗议。

(责编：高歌、刘洁妍)