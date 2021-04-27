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不遵守“口罩令” 美国阿拉斯加州议员遭“禁飞”

2021年04月27日08:31 | 来源：新华网
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　　美国阿拉斯加航空公司日前将阿拉斯加州议会参议员洛拉·赖因博尔德列入“禁飞”名单，理由是她不遵守公司有关戴口罩的规定。

　　美国《安克雷奇每日新闻报》24日援引阿拉斯加航空公司发言人蒂姆·汤普森的话报道：“我们已通知参议员洛拉·赖因博尔德，她将无法乘坐我们的飞机，因为她一直拒绝听从我们员工按照当前口罩政策作出的提示。”

　　汤普森说，禁飞令即时生效，何时解除视今后情况而定。截至本月23日，阿拉斯加航空公司已禁止506人登机。

　　依据美国联邦法律，所有乘客现阶段乘飞机出行必须全程用口罩遮住口鼻，包括在机舱内以及登机、下机和在机场期间。

　　赖因博尔德年过五旬。据美联社报道，这名共和党人长期反对多项防疫措施，先前多次反对阿拉斯加航空公司依据联邦政府规定制定的口罩令。她去年在乘坐这家公司的航班时，因空乘人员要求她戴口罩而指责对方“口罩霸凌”。

　　上周，有人录下她在机场与阿拉斯加航空公司工作人员就戴口罩发生争执的画面。画面中，工作人员似乎在告诉她口罩必须遮住口鼻，警方后来到现场处理。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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