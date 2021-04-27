瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所26日发布的数据显示，全球新冠疫情背景下，世界军事支出去年不减反增，达到近2万亿美元。

根据这家瑞典智库的报告，2020年全球军费开支增加2.6%至19810亿美元，而同期全球国内生产总值(GDP)缩水4.4%。

全球军费2020年在全球GDP占比2.4%，高于前一年的2.2%，是国际金融危机爆发以来最大同比涨幅。北大西洋公约组织12个成员国去年实现北约防务支出目标，即军费开支至少占GDP的2%，9个北约成员国2019年实现这一目标。

报告作者迪戈·洛佩斯·达席尔瓦告诉法新社记者，全球军费增长出乎意料。他说，由于新冠疫情，外界可能预期军费削减，“但是我们可以较为肯定地得出结论，至少在2020年，新冠没有对全球军事支出产生重大影响”。

报告指出，美国是全球军费开支最大国家，2020年军费开支同比增长4.4%，估计达到7780亿美元，约占全球军事支出总额的39%。这是美国军费开支连续第三年增长。

另一作者亚历山德拉·马克施泰因在一份声明中说，这反映美国日益担忧来自战略竞争对手的威胁。

达席尔瓦说，没有任何迹象表明拜登政府将减少军事开支。

他提醒，“各国是否会在新冠流行第二年保持这一军费水平，有待观察”。

有迹象表明，新冠疫情已经影响一些国家军事开支。智利和韩国等国明确将部分军事预算重新分配至应对疫情。（刘曦）（新华社专特稿）

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