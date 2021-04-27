德国政府强化新冠疫情防控措施后，感染率在刚刚过去的周末不降反升。德国财政部长奥拉夫·肖尔茨认为，德国5月底之前恐难放松疫情防控举措。

据路透社25日报道，由于最初在英国发现的变异新冠病毒传染性更强，加上德国的新冠疫苗接种启动较晚，德国应对第三波疫情难度相当大。

“我们需要为如何回归正常生活列出一个时间表，”肖尔茨告诉德国《星期日图片报》，“它必须是一项不会在实施数日后就取消的计划。”

肖尔茨认为，联邦政府应在5月底之前列出今年夏天“明确、果敢的开放步骤”，以便餐馆调整重启计划、民众安排度假。另外，音乐会、剧场和足球场何时可重开也应予以明确。

德国部分感染率高的地区实施更严格防控措施。总理安格拉·默克尔24日敦促民众周末在这些地区遵守防疫规定，说需要采取额外措施以遏制第三波疫情。

疾控机构罗伯特·科赫研究所25日通报，德国7天感染率（即每10万人7天内新增确诊病例数）达166。

由于多州拒绝执行更严格防控措施，德国联邦议院上周通过了《传染病防治法》修正案，赋予政府更多权力应对疫情。

根据这项修正案，当某一地区的7天感染率连续三天超过100时，该地区将从第4天起实施全国统一的“紧急刹车”机制，包括限制私人接触范围、关闭文体休闲设施等。当7天感染率超过200时，学校应停止毕业班以外的面授课程。

德国联邦政府和州领导人定于26日讨论是否放宽甚至取消按年龄安排接种顺序的规定。一些州已经把接种阿斯利康新冠疫苗的年龄门槛降低到30岁。（陈丹）（新华社专特稿）

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