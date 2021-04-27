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世卫组织：许多国家疫情仍在密集传播 印度的情况尤其令人揪心 

2021年04月27日08:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔4月26日电 （记者张朋辉）当地时间26日，世卫组织总干事谭德塞在例行发布会上说，当前全球新冠疫情仍在恶化，全球新增确诊病例连续9周增加，新增死亡病例连续6周增加。上周全球新增病例数量几乎相当于疫情暴发前五个月的病例总数。谭德塞指出，虽然一些地区的新增确诊病例和死亡人数出现小幅下降，但许多国家疫情仍在密集传播，印度的情况尤其令人揪心。

本周是2021年“世界免疫周”，今年的主题是“疫苗使我们更紧密”。谭德塞表示：“疫苗将帮助我们结束新冠疫情，但是只有确保所有国家都能公平获取疫苗、构建强大的疫苗分发体系，才能做到这一点。”世卫组织宣布发起“2030免疫计划”，并将发起新的募捐活动，为“全球新冠疫苗实施计划”筹款。此外，世卫组织称，疫情还严重干扰了常规免疫服务。世卫组织最新调查显示，今年一季度，全球超过三分之一国家的常规免疫服务受到影响。

世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间4月26日16时42分（北京时间22时42分），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加超79万例，达794573例，全球确诊病例超1亿4684万例，达146841882例；全球报告新冠肺炎死亡病例超310万，达3104743例，较前一日增加12470例。 

(责编：张信凤、刘慧)

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