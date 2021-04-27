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世卫组织等机构宣布《2030年免疫议程》以促进疫苗接种

2021年04月27日06:03 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦4月26日电（记者刘曲）世界卫生组织、联合国儿童基金会、全球疫苗与免疫联盟等机构26日共同宣布《2030年免疫议程》，旨在通过促进疫苗接种以挽救更多人的生命。

　　世界免疫周于每年4月最后一周举行，其目的是促进疫苗接种以保护各年龄段人群免患疾病。

　　世卫组织、联合国儿童基金会、全球疫苗与免疫联盟等机构当天共同推出《2030年免疫议程》，该议程重点关注从婴儿到青少年再到老年整个生命期的疫苗接种。世卫组织说，如果该议程得到全面实施，全球将避免约5000万人死亡，其中75%来自低收入和中低收入国家。

　　该议程的主要目标包括到2030年实现儿童和青少年时期接种基本疫苗的覆盖率达到90%；将完全没有接种疫苗的儿童人数减少一半；完成500个国家或地方引进新疫苗或未充分利用的疫苗，如针对新冠病毒、轮状病毒或人乳头瘤病毒的疫苗。

　　世卫组织总干事谭德塞表示，疫苗将帮助结束新冠大流行，但前提是必须确保所有国家都能公平获得疫苗，并建立强大的疫苗供应系统。为了避免麻疹、黄热病和白喉等危及生命的疾病多次暴发，必须确保常规疫苗接种服务在每个国家都得到保护。

　　世卫组织一项调查发现，约37%的受访国家仍报告其常规免疫服务受到新冠疫情干扰。最新数据显示，目前有50个国家的60个疫苗接种项目被推迟，导致约2.28亿人，其中主要是儿童，面临麻疹、黄热病、脊髓灰质炎等威胁。

　　联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔表示，新冠大流行之前的迹象已经表明，人类在防治可预防的儿童疾病方面开始失去优势，有2000万儿童错过了关键的疫苗接种。新冠疫情使情况变得更糟，又导致数百万儿童无法获得免疫。

　　世卫组织、联合国儿童基金会、全球疫苗与免疫联盟等机构呼吁各方采取紧急行动，同时各国领导人等应明确承诺实施《2030年免疫议程》。此外，医药行业和科研人员应加强与政府和资助者合作，加快疫苗研发，确保持续供应负担得起的疫苗。

(责编：郝江震、白宇)

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