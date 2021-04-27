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气候变化和特殊地形导致威尼斯旱涝灾害频发

“水城”遭遇水难题

本报驻意大利记者  叶  琦
2021年04月27日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　意大利“水城”威尼斯不久前举行了建城1600周年庆祝活动。不过，就在举办庆祝活动前，威尼斯刚刚遭遇了一场严重的干旱，运河水位下降，不少河道甚至出现干涸和河床暴露的情况，当地标志性的交通工具贡多拉船搁浅在淤泥之中。

　　威尼斯市政府潮汐监测中心3月初公布的数据显示，威尼斯内陆河流的平均水位为海拔-0.35米，部分河道的最低水位一度跌至海拔-0.48米，与2019年遭遇洪灾时最高海拔1.87米的水位形成了巨大反差。2018年2月底，威尼斯城区河道水位也曾低于海平面近0.7米。

　　业内人士认为，威尼斯近期干旱的原因主要是海洋活动和气候变化叠加影响。3月以来，庞大的暖高压气团控制整个意大利。今年2月，当地降水量仅有3.4毫米，河流补给不足。此外，威尼斯毗邻亚得里亚海，水位也受到2月底潮汐的巨大影响。

　　近年来，威尼斯不断遭遇“水患”。受潮汐及降雨等因素影响，威尼斯内河水位变化无常，洪灾和低潮的来袭频频对“水城”造成破坏。2020年12月，意大利北部地区遭遇大风、暴雨等恶劣天气，威尼斯城区出现高水位侵袭，多处景点被淹，12月8日最高水位达到1.38米。2019年11月，威尼斯更是遭遇了半个多世纪以来最严重的洪灾，创下53年来最高水位纪录，政府被迫宣布进入紧急状态。频繁来袭的水患和干旱对威尼斯的旅游业和酒店业造成沉重打击，也严重威胁到了市民的安全。

　　威尼斯建于潟湖内的滩涂之上，潟湖与亚得里亚海相连。每当遭遇大风、暴雨等天气，亚得里亚海的海水会出现倒灌。受强高压气团影响，潟湖水位会下降。意大利政府从2003年起在潟湖东部与海洋相连的3个入口处修建了78个浮动水坝，当海水上涨到一定高度的时候，闸门升起，阻挡海水进入。

　　分析认为，除了地理因素，威尼斯“水患”背后的根本原因还在于全球气候变化。研究数据显示，随着温度上升，地中海预计将在2100年前升高140厘米，这将导致超过5500平方公里的沿海城市被淹没，而威尼斯可能在未来几十年内就会被全部淹没。意大利前环境部长科斯塔表示：“人类活动、气候变化等造成的海平面上升，让依靠人为工程改变现状的努力更加艰难。”

　　（本报罗马4月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 17 版）
(责编：郝江震、白宇)

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