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巴西国家博物馆推进文物抢救工作

本报驻巴西记者  朱东君
2021年04月27日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　巴西国家博物馆日前发布《救援500天：记忆、勇气和影像》宣传册，介绍博物馆在两年多前的大火后开展的文物抢救复原工作。这座原有2000多万件藏品的博物馆是巴西最古老、最重要的科研机构之一，2018年9月因展馆内一处空调年久失修、短路漏电引发大火，整座建筑付之一炬，大部分藏品被毁。

　　火灾发生后，由专家和技术人员组成的团队展开抢救工作，在废墟中寻找文物并整理修复。目前已复原的文物约5000件，其中重要文物包括美洲地区迄今发现最古老人类头骨的化石、公元前8世纪木乃伊石棺中的护身符、维苏威火山喷发后幸存的庞贝古城壁画、巴西发现的第一件植物化石、约8000万年历史的恐龙化石等。

　　搜寻团队协调人介绍说，藏品中的昆虫等动物标本极其脆弱，在被火烧之前已基本被高温损毁。同样遭受毁灭性打击的还有档案和数字收藏、磁带、蜡质和木制品、羽毛、织物、胶片和玻璃底片等。在火灾中幸存下来的藏品主要有陶片、岩石、矿物、陨石、金属碎片、化石、贝壳和骨骼等，博物馆的民族学、考古学、软体动物学、地质学、古生物和人类骨骼收藏等门类可以得到一定程度的恢复。

　　从废墟中抢救出的文物都经历了分类、编目、拍照、鉴定和清洗等程序，技术人员还对文物进行了稳定化处理，并将其保存在定制包装中，防止进一步受损。搜寻团队最初由76人组成，目前仍有30人负责最后的文物搜寻。待搜寻全部完成后，团队将制作清单，详细列出已找到藏品及其保存情况。

　　博物馆的重建工作有望于今年6月底启动。在明年9月巴西庆祝独立200年时，部分外墙和花园将落成，预计到2025年完成全部重建。巴西国家博物馆馆长凯尔纳表示，最大的挑战并不是重建本身，而是为博物馆重新收集藏品。藏品主要来源包括修复原有藏品、新的考古发掘以及其他组织的捐赠。“作为一家博物馆，不能只有复制品和数字收藏品。要想获得新的藏品，我们必须获得人们的信任。只有重建一座具有最佳安全条件的博物馆，才能传递这种信心。”

　　（本报里约热内卢4月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 17 版）
(责编：郝江震、白宇)

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