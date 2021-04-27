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改善农民生活  保障粮食安全

墨西哥“播种生命”计划初见成效

本报驻墨西哥记者  刘旭霞
2021年04月27日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　墨西哥总统洛佩斯日前在政府工作报告中表示，墨西哥通过“播种生命”种植计划已累计种植7亿株经济作物和粮食作物，42万农民参与其中。洛佩斯指出，预计到2021年底，墨西哥将实现开发农地面积100万公顷、累计种植10亿株农作物的目标。

　　“播种生命”计划于2019年正式推出，由墨西哥福利部负责实施。该计划每年投入12亿美元，目的是通过积极开发农田和林地，解决农村贫困和环境退化两大问题。过去几十年，墨西哥土地、森林等资源过度开发，使得土壤退化、土地生产力低下，大量农村劳动力流失。因缺乏农村发展政策支持，墨西哥出现粮食短缺、地区贫困和经济发展不平衡等问题。墨西哥政府希望通过实施该计划，鼓励农业种植，提高农民生活水平，推动农村地区可持续发展。

　　根据规定，参与“播种生命”计划的人员须年满18周岁，居住在农村贫困地区，收入低于墨西哥政府制定的贫困线，并拥有至少2.5公顷可用于农林业种植的闲置土地。参与者每月可获得5000比索（1美元约合20比索）的补贴以及种植所需的技术与物资支持。

　　墨西哥政府为农村地区指定区域协调员、土地协调员、生产和社会技术员等，负责参与地块选择、苗圃培育、生物工厂建设、生产进度管理、种植技术培训等协调与指导工作。“种植需要参与者的热情、专注和耐心。”技术员特雷斯塔介绍，为了让农民获得更科学的种植技术，技术员需要进行实地考察，了解土地状况和农民切实需求，并对农民进行培训和指导。

　　通过作物种植，农民不仅能够实现粮食自给，还能出售部分收成，从而有效改善家庭生活，国家的粮食安全也更有保障。“‘播种生命’计划不仅惠及民众，让墨西哥农村重新焕发活力，也为改善环境和保护生物多样性作出贡献。”土地协调员玛努埃尔说。

　　目前，“播种生命”计划已经覆盖2.3万多个村镇，除粮食作物外，咖啡、可可、橡胶、肉桂、雪松和桃花心木等也得到广泛种植。墨西哥福利部部长哈维尔·罗德里格斯表示，通过政府与农民的共同努力，农村地区发展和乡村面貌改善取得初步成效，到2023年将获得更丰硕成果。

　　不过，“播种生命”计划在实施过程中也出现了蓄意毁林等问题。一些专家认为，墨西哥政府需要制定更加有效的监管和评估机制以及更加严格的土地生态管理系统，提高栽种植物的存活率，保障项目的可持续发展，更好地造福农村、保护环境。

　　（本报墨西哥城4月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 17 版）
(责编：郝江震、白宇)

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