本报驻南非记者 邹 松

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近期，多家国际机构预测撒哈拉以南非洲地区经济将逐渐步入复苏轨道。专家认为，随着多国新冠疫苗接种不断普及，非洲大陆自贸区建设加速推进，地区经济复苏前景日趋明朗。

世界银行发布的最新一期《非洲脉动》报告预测，撒哈拉以南非洲经济2021年增速有望达到3.4%。报告分析称，疫情控制得当、数字经济不断增长以及大宗商品价格恢复快于预期等因素，正助力地区国家经济加速恢复。

多国经济触底反弹

鉴于疫情防控水平及经济复苏战略不同，撒哈拉以南非洲各国经济复苏进度有所差别，但复苏态势明显。

埃塞俄比亚是东非地区经济复苏步伐较快的国家之一。埃塞俄比亚贸易和工业部近日发布的报告估计，疫情和去年末以来北部地区的战乱给国家经济带来一定损失，但经济增长前景总体向好，预计未来3年的年均增长率将达10％。

作为非洲人口最多的国家，尼日利亚经济逐步恢复增长。世界银行预测该国今年经济增速约为1.5%。数据显示，去年第四季度石油部门产值仅占国内生产总值（GDP）的5.87%，表明非石油行业的主导地位日益强化。尼日利亚出口促进委员会负责人表示，信息通信行业和农业产值的增长一定程度上抵消了石油产量下降造成的影响。未来10年，尼日利亚有望出口约300亿美元的非石油产品，以应对国际石油市场波动对经济的冲击。

南非是非洲遭受疫情影响最严重的国家之一，去年经济萎缩7%。政府去年10月以来相继推出“经济复苏计划”“就业刺激计划”等，近日再从金砖国家新开发银行获得10亿美元贷款，力促经济转暖。南非总统拉马福萨日前表示，南非将依托较好的数字基础设施、大量年轻熟练的劳动力资源，不断加快经济转型步伐。

安联集团首席经济学家卢睿德认为，新冠疫苗推广普及将进一步推进地区消费、投资和贸易增长。东非商业理事会总裁彼得·马图基分析称，加强区域经济一体化建设对本地区的经济复苏至关重要。包括东非共同体在内的区域性组织应进一步协调政策，畅通成员国间货物的运输渠道，助力地区贸易恢复。

加速融入全球价值链

《非洲脉动》分析称，未来12个月将是非洲大陆自由贸易区发挥作用的关键时期，非洲经济有望快速融入地区和全球产业链和价值链。

4月8日，非洲大陆自由贸易区秘书长梅内宣布，正与非洲进出口银行合作，开发一个泛非支付和结算平台。这一平台将以数字技术为依托，减轻此前非洲大陆以42种货币开展贸易结算的负担。梅内强调，数字平台对提升贸易效率和降低成本作用明显，有效利用数字技术将提升非洲大陆自贸区运营能力。

目前，加纳农业部正通过多语种语音、文本、视频以及空间地图提供全面的农业建议和市场服务。在尼日利亚，移动电话被用来发放电子代金券以改变偏远地区种子和肥料的分配。卫星信息服务正在改善马里和布基纳法索牧民的牧群管理。肯尼亚的食品公司正通过非洲最大电商平台“朱米亚”将农民与消费者直接联系起来。

南非贸易、工业和经济发展部副部长菲基勒·马约拉说：“数字技术对各国生产能力恢复、贸易和供应链建设至关重要，数字平台能有效构建非洲大陆自贸区运营网络，降低因地理分布所形成的贸易障碍。”

数据表明，撒哈拉以南非洲国家已有22%的企业开始或增加使用数字技术。塞内加尔经济学家萨姆巴在分析数字技术对经济复苏的贡献时称，非洲整体数字技术利用率及水平还很低，各国政府及企业界应加强数字人才培养，创造新的就业岗位，进一步通过数字平台融入全球产业链，释放数字红利，促进地区经济复苏。

中非合作注入动力

分析认为，成功开展疫情防控仍是地区各国经济复苏的重要前提。世界卫生组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂近日表示，非洲地区疫苗接种工作取得进展，但许多国家仍然处在起跑线上，疫苗分配不均可能危及地区抗击疫情的努力。

中国一直积极对非提供医疗及疫苗援助，目前已向非洲提供近120批紧急抗疫物资，向15个国家分别派出抗疫医疗专家组，已经并将向35个非洲国家及非盟委员会提供疫苗。

联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭感谢中国政府为支持非洲各国及联合国驻非机构抗击疫情提供持续援助。她表示，中国政府采取正确、有效措施迅速控制了国内疫情，实现经济复苏，为非洲国家树立了榜样。

中方持续为撒哈拉以南非洲国家减轻债务负担，将极大帮助地区国家集中更多资源应对疫情。肯尼亚国际关系学者丹尼斯·穆讷日前撰文说，撒哈拉以南非洲国家经济复苏需要各方面因素形成合力，疫情防控成效、债务减免力度、经济结构转型及全球供应链恢复进度等，都将起到重要作用。

作为非洲最大贸易伙伴，中国不断加强对非援助和经贸合作，给地区经济加速恢复带来巨大机遇。专家分析，中国已连续11年成为非洲最大的贸易伙伴，对非洲经济增长的贡献逾20%。未来双方合作应着眼于创新商业模式，以适应电子商务、网络安全等新产业的发展需求。

专家指出，中国和非盟共同制定的中非基础设施合作计划的实施将成为撒哈拉以南非洲后疫情时期可持续经济增长的指引。

（本报约翰内斯堡4月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)