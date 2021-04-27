本报北京4月26日电 （记者谢亚宏）就近期美国和一些欧洲国家相继驱逐多名俄罗斯外交官一事，外交部发言人汪文斌26日在回答相关问题时表示，中方反对动辄使用单边制裁或以制裁相威胁。这是强权霸凌的做法，不得人心。

当日例行记者会上，有记者问：近期美国对俄罗斯出台大规模制裁，驱逐10名俄罗斯外交官，一些欧洲国家也相继驱逐多名俄外交官。俄方采取了必要的回应措施。普京总统日前在国情咨文中强调，对俄发动挑衅者必将为自己的行动追悔莫及，俄的红线不容践踏。请问中方对此有何评价？

汪文斌表示，中方历来主张国与国在相互尊重基础上，通过平等协商妥善解决分歧。“我们反对动辄使用单边制裁或以制裁相威胁。这是强权霸凌的做法，不得人心，日益遭到抵制和反对。”

汪文斌说，当前全球新冠肺炎疫情形势依然十分严峻。面对人类面临的共同困难，国际社会应团结协作，共克时艰，携手应对新威胁和新挑战，共同助力全球经济早日复苏、促进国际和平与安全。中俄是新时代全面战略协作伙伴关系，在维护各自主权、安全和发展利益上，双方将继续相互理解、相互支持。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）

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