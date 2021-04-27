新华社北京4月26日电 （记者白瀛）中老双方26日以交换文本的方式签署了《中华人民共和国国家新闻出版署和老挝人民民主共和国新闻文化旅游部关于中老经典著作互译出版的备忘录》。中宣部副部长张建春、老挝人民民主共和国新闻文化旅游部副部长沙湾空·拉萨蒙迪代表双方在备忘录上签字。根据备忘录，中老双方约定在未来5年内，共同翻译出版50种两国经典著作，为两国读者和人民奉献更多优秀精神文化产品。

据介绍，中老两国近年来出版业合作十分活跃。自2017年起，中方在老挝等中南亚国家连续举办“东南亚中国图书巡回展”，中国图书受到老挝读者欢迎和好评。2012年，云南新知集团在老挝万象开设华文书局，是老挝最大的华文书店，经营3万余种中国图书，涵盖文艺、社科、少儿、生活、科技、外文等6个大类，为老挝民众购买和阅读中国图书提供了便利。

中方相关负责人称，在中老建交60周年之际，中老经典著作互译出版备忘录的签署将进一步加深中老出版交流合作，为构建中老命运共同体不断注入人文动力。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）

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