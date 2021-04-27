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领导中国的核心力量（国际论坛）

洪  风
2021年04月27日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是中国共产党成立100周年。在过去100年间，中国发生了翻天覆地的变化，改变了积贫积弱的面貌，成为繁荣昌盛的国家。在这百年巨变中，中国共产党始终是领导中国的核心力量。

　　在中国共产党的领导下，中国取得了巨大的经济社会发展成就。中国已成长为世界第二大经济体，并在国际组织和多边机构中发挥着越来越重要的作用。中国提出共建“一带一路”倡议，倡导成立亚洲基础设施投资银行，推动达成区域全面经济伙伴关系协定……中国始终是多边主义的维护者和践行者。

　　中国共产党是一个来自人民、服务人民，代表全体中国人民利益，对中华民族高度负责的政党。自成立至今，中国共产党不断实践科学社会主义，脚踏实地走出了一条符合中国国情、实现民族振兴的成功道路。如今，中国共产党是世界最大执政党，党员人数超过9100万。中国共产党也是一个强调用理论指导实践，在实践中学习，在学习中创新的充满活力的政党。特别是中共十八大以来，中国共产党把对中国特色社会主义发展规律的认识提高到新的水平，开辟当代中国马克思主义发展新境界，为更好地服务国家和人民提供了强大的理论工具。这对各国政党都有启示意义。

　　中国共产党是极具行动力的政党。在中国共产党的领导下，中国在国家治理、经济发展、文明建设等各方面都取得了惊人成就。例如，在中国共产党的领导下，中国政府制定并执行国家发展规划，努力实现政治、经济、文化和社会治理等领域的发展目标，特别是在消除贫困领域创造了辉煌成就。中国取得巨大科技发展成就，“中国智造”走向世界，让更多国家的消费者用上了更实惠、更环保的优质产品。国际社会期待中国共产党继续展现卓越的执政能力。

　　中共十九届五中全会描绘了“十四五”时期中国经济社会发展主要目标，提出了2035年远景目标。在中国共产党的领导下，未来的中国必将继续向着高质量、高水平的国家治理方向发展。中国将迈入更高层次的发展阶段，以更开放的胸襟与世界分享中国智慧、共享发展红利。无论是在亚洲还是在世界范围内，中国都将为促进繁荣稳定发挥更重要的作用。

　　（作者为泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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