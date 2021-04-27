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王毅出席“中国国际发展合作成就展”开幕式

2021年04月27日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月26日电  国务委员兼外长王毅26日出席“中国国际发展合作成就展”开幕式并发表致辞。

　　王毅强调，中国的对外援助与发展合作始终坚守着自己的理念和原则。一是坚持平等相待、合作共赢。从不干涉他国内政，从不附加任何政治条件，从不当什么“教师爷”，始终秉持互尊互信互利，坚持共商共建共享。二是坚持重信守诺、务求实效。从来都说话算数，决不开“空头支票”，既“言必信，行必果”，也量力而行，尽力而为。三是坚持聚焦发展、授人以渔。充分考虑受援国实际需求，积极对接受援国发展规划，注重增进各国民生福祉和“造血”功能。四是坚持开放包容、交流互鉴。在“受援国提出、受援国同意、受援国主导”的原则基础上，不断加强同发达国家和国际组织的交流，积极探讨开展三方合作。

　　王毅指出，中国将继续朝着推动构建人类命运共同体的崇高目标，把自身的前途命运与广大发展中国家的前途命运紧密相联，通过不断深化国际发展合作，促进世界的共同发展繁荣。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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