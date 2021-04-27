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小山村来了中国电影

本报驻泰国记者  孙广勇
2021年04月27日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　老挝丰沙里省本岱县普桐村，一场中国电影正在露天播映。小朋友们席地而坐，幽默的故事情节逗得大家捧腹大笑，村民们的掌声不时回荡在小山村的夜空。专程从其他村寨赶来的坎潘大叔深感不虚此行：“在山里能看上一场电影实在不容易。中国电影很精彩，我们看得很开心，这一趟来对了！”

　　为老挝民众带来欢声笑语的，是“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动。该活动始于2017年，每年举办一次，由中国驻老挝大使馆与老挝新闻文化旅游部共同指导，中央广播电视总台老挝万象调频台、老挝新闻文化旅游部电影局和中国电影集团公司联合主办。活动自创办以来，放映队在老挝各地放映电影100余场，观影人数超过10万人次。

　　今年的巡映活动精选了《生死30分》《中国合伙人2》《诛仙》《我们的四十年》四部中国影片以及老挝的一些优秀影片。中国影片由中央广播电视总台译制，老挝专业配音演员参与配音。

　　巡映所到之处，受到当地民众热烈欢迎。不少生活在老挝山区的民众都是第一次看电影，通过“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动，他们感知中国，了解中国，亲近中国。琅勃拉邦省副省长本倰·玛尼冯说：“一些展现中国发展变化的电影情节催人奋进，体现了中国人民自强不息的精神。如同电影展现的那样，我们需要不断学习新的东西，让自己变得更充实，让社会变得更美好。欢迎更多中国电影走进琅勃拉邦。”

　　今年是中老建交60周年暨中老友好年。中国驻琅勃拉邦总领事李志工表示：“中老优秀电影巡映活动是落实构建中老命运共同体行动计划的具体举措。该活动将增强两国文化交流、增进两国人民相互了解和友谊。”

　　除下乡巡映外，放映队还与老方共同在占巴塞、琅勃拉邦以及华潘等省份设立放映点。中方捐赠了高配版数字电影流动放映设备，并培训当地放映员，方便更多老挝民众观看电影。

　　老挝新闻文化旅游部电影局局长坎袍·万纳冯表示，“露天电影院——中老优秀电影巡映”活动已成为增进两国民心相通的品牌项目。“巡映活动为老中两国人文交流搭建了平台，为促进两国人民相互了解创造了更多机会，深受老挝民众的欢迎。”

　　（本报曼谷电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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