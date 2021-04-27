人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

阮富仲、阮春福分别会见魏凤和

2021年04月27日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报河内4月26日电  （记者刘刚）4月26日上午，越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福分别在河内会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

　　阮富仲说，越方始终铭记和珍视中国在越南革命、争取民族独立和社会主义建设中给予的宝贵支持。双方要把老一代领导人缔造的“同志加兄弟”的传统友谊传承好、维护好。双方要在彼此信任和尊重的基础上，通过友好协商妥善处理南海问题，避免这一问题影响两国关系大局。

　　阮春福说，越方坚定奉行一个中国政策，反对任何势力干涉中国内政，也将警惕和坚决抵制任何破坏越中关系的图谋，永远不会跟着其他国家反对中国。

　　魏凤和说，中越都是共产党领导的社会主义国家，山水相连、文化相通、利益契合，是具有战略意义的命运共同体。双方要落实好两国领导人达成的重要共识，推动中越全面战略合作伙伴关系行稳致远。在南海问题上，中越要着眼大局和长远，管控好分歧矛盾，谋划好海上合作，坚决抵制域外大国插手搅局，共同维护南海的和平安宁。

　　25日下午，魏凤和还与越南国防部长潘文江举行会谈，见证签署《中国国防部和越南国防部关于在国际军事合作领域建立“兄弟单位”关系的谅解备忘录》。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部