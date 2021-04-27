本报河内4月26日电 （记者刘刚）4月26日上午，越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福分别在河内会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

阮富仲说，越方始终铭记和珍视中国在越南革命、争取民族独立和社会主义建设中给予的宝贵支持。双方要把老一代领导人缔造的“同志加兄弟”的传统友谊传承好、维护好。双方要在彼此信任和尊重的基础上，通过友好协商妥善处理南海问题，避免这一问题影响两国关系大局。

阮春福说，越方坚定奉行一个中国政策，反对任何势力干涉中国内政，也将警惕和坚决抵制任何破坏越中关系的图谋，永远不会跟着其他国家反对中国。

魏凤和说，中越都是共产党领导的社会主义国家，山水相连、文化相通、利益契合，是具有战略意义的命运共同体。双方要落实好两国领导人达成的重要共识，推动中越全面战略合作伙伴关系行稳致远。在南海问题上，中越要着眼大局和长远，管控好分歧矛盾，谋划好海上合作，坚决抵制域外大国插手搅局，共同维护南海的和平安宁。

25日下午，魏凤和还与越南国防部长潘文江举行会谈，见证签署《中国国防部和越南国防部关于在国际军事合作领域建立“兄弟单位”关系的谅解备忘录》。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）

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