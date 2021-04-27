本报记者 李 琰 俞懿春 孙龙飞 刘 慧

4月24日，春和景明，北京首钢园秀池厅里，一场借助虚拟现实技术跨越大洋两岸的乒乓球表演赢来阵阵掌声。

“拉个弧圈球，再平推一下。”几番较量之后，2比2，双方握手言和。摘下VR眼镜，年过古稀的中国乒乓名将梁戈亮与大洋彼岸的朱迪·霍夫罗斯特会心一笑，“友谊第一、比赛第二”。

当日，由中国人民对外友好协会、国家体育总局和中国美国人民友好协会联合举办的纪念中美“乒乓外交”50周年活动以线下线上方式拉开帷幕。来自中美两国外交、体育、文化、教育、经贸等各界友好人士欢聚一堂，回望历史、共叙友情，期盼加强人文交流，促进中美关系健康发展。

大屏幕上，一幅幅老照片定格了中美乒乓球队交流的美好瞬间，温暖着现场每位嘉宾。50年前，秉持“友谊第一、比赛第二”精神，小小银球敲开了中美人民友好之门，开启了中美关系正常化的历史进程。今天，“乒乓外交”依然具有现实意义。

周恩来总理在会见访华的美国乒乓球代表团时曾说：“你们这次应邀来访，打开了两国人民友好往来的大门。我们相信中美两国人民的友好往来将会得到两国人民大多数的赞成和支持。”回忆1972年访问美国时的情景，乒乓球世界冠军、国家体育总局原副局长李富荣清晰地记得，时任美国总统尼克松在接见中国代表团时意味深长地说道，比赛的胜负不重要，最大的胜利者是美国人民和中国人民的友谊。

的确，当年中美代表团里两位最年轻的队员，梁戈亮和霍夫罗斯特建立的深厚友谊绵延了半个世纪。“每次在纪念活动上，我们都要挥拍对决，这是加强感情的交流。”梁戈亮说，小球推动大球，不仅是推动了中美两国人民的友谊，更是推动了世界人民之间的沟通和交往。

中国乒乓球协会主席刘国梁从小听过“乒乓外交”的历史，如今接过了体育促进中美友谊的接力棒，“这是前辈留下的光荣传统”。行走在国际体育竞技场上，他经常听见各国同行将“乒乓外交”视为推动友好的典范。“对于中美两国人民来说，不论是当年的乒乓互动，还是今天在各个领域都需要交流合作。合则两利、斗则俱损，这是不争的事实。”刘国梁如是说。

时光荏苒，两国年轻乒乓球运动员用友好与真诚播撒的友谊种子，如今在中美人文交流、地方合作等领域结出丰硕果实。2020年，中国连续11年成为美国最大生源国；代表美国体育精华的四大职业联赛聚焦中国；目前两国友好省州、友城已分别达50对和232对……

美国篮球运动员马布里在华生活10多年，与中国朋友结下深厚友谊。“如果没有‘乒乓外交’的破冰之举，我也许没有机会如此近距离了解中国文化和中国人民。”他说，时至今日，“乒乓外交”仍具有深刻现实意义，美中两国民众需要更加主动走进彼此，通过文化交流消除误解、增进友谊。

王岐山副主席在向活动的视频致辞中指出，当前，中美关系正处在重要关口。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。双方要按照两国元首除夕通话精神，从两国人民福祉出发，从历史中汲取灵感和动力，聚焦合作，管控分歧，推进各领域交流合作，推动两国关系健康稳定发展。

“美中关系始于乒乓球的交流，50年来双方在各个领域合作都收获了丰富果实。‘友谊第一、比赛第二’精神从没有过时，我们应该从中寻找到发展美中关系的更好方式，再次致力于建立强大稳定和相互尊重的伙伴关系。这不仅符合我们两国的利益，也符合整个世界的利益。”美中关系全国委员会副主席白丽娟坦言。

中国人民对外友好协会会长林松添表示，中美国情各不相同，但两国民众都拥有向往世界和平、追求美好生活的共同愿望，民间友好是中美交往的重要根基和力量源泉。他表示，“乒乓外交”对今天双方交往仍具有重要借鉴和现实指导意义，希望通过加强体育、青年、友好城市、智库等各领域民间友好交往丰富中美合作内涵。

作为中美关系发展的见证者和推动者，美国前国务卿基辛格对“乒乓外交”创造的历史有着更深入的思考。“‘乒乓外交’是值得纪念的重要事件，我对此事件怀有温暖的回忆”，基辛格在视频致辞中表示，当前，在美中两国围绕某些重要问题上存在分歧之时，“乒乓外交”这一事件代表了我们对未来的一份期待，那就是美中两国人民能够基于两国在世界格局和世界经济中的重要性，在彼此之间达成一种谅解。期待美中两国共同致力于建设一个和平与繁荣的世界秩序。

阳光总在风雨后。希望中美各界保持理性思考、坦诚交流，扩大民间友好往来，为推动中美关系重回健康稳定发展轨道作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)